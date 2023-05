Toen Theo Maassen woke op de korrel nam, had het spannend kunnen worden in Boerderij Van Dorst

Beeld BNNVARA

Als Raven van Dorst al geen onderscheiding verdient als interviewer die van intuïtie diens grote kracht als vragensteller heeft gemaakt, dan is het wel de redactie van Boerderij Van Dorst. Die bedacht al vele onverwachte, maar uiteindelijk uitstekend werkende combinaties als Martien Meiland met Caroline van der Plas, Anouk met Gordon en Israël van Dorsten met Jamie Vaes.

Voor de opening van seizoen 4 werden cabaretier Theo Maassen en schrijver Arnon Grunberg aan elkaar gekoppeld. “Hij is zoveel slimmer dan wij, maar fysiek kunnen we hem hebben,” zei Maassen, die als eerste arriveerde. De vrees voor een intellectuele matpartij op het erf van Van Dorsts boerderij aan de Veluwerand bleek echter volledig ongegrond. Grunberg stelde zich, net als Maassen overigens, uitermate bescheiden en voorkomend op.

Zorg om het imago of simpelweg het compleet ontwapenende effect van Raven van Dorst? Het lijkt na drie seizoenen toch vooral het laatste.

En oké, de combinatie met lekker praktische klusjes op de boerderij helpt ook mee uiteraard. Als je elkaar tijdens het spannen van een omheining rondom een geitenweitje niet hoeft aan te kijken, kunnen zomaar de opmerkelijkste ontboezemingen opborrelen. Zoals over de jeugd van Grunberg bijvoorbeeld, die zo beschermd was dat hij op zijn 12de nog steeds werd aangekleed door zijn moeder. Veters strikken? Hij leerde het pas erna.

Met Maassen was een interessante maatschappelijke discussie mogelijk geweest. In zijn recente voorstellingen maakte hij een doelwit van de wokebeweging. Even leek er een confrontatie in de maak toen Van Dorst in Maassens oren te omfloerste taal gebruikte. Toen hij daarna de problemen van zijn eigen jeugd (‘Ik kom nergens vandaan. Ik kwam als jongetje in een klein dorp terecht en leerde lezen en schrijven in Duitsland’) gelijkstelde aan het buitenstaanderschap dat Van Dorst als jonge hermafrodiet moet hebben ervaren, had het spannend kunnen worden.

Van Dorst liet het gaan en onderstreepte daarmee het enige zwakke puntje van diens knappe interviews: het blijft per definitie gezellig op de boerderij. Het zal vermoedelijk ook een van de redenen zijn dat zoveel grote namen zich twee dagen in een oranje overall en rubberen kaplaarzen laten hijsen.

