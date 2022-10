Toen Hugo de Jonge er wel heel onbevlekt bij zat, begon Tijs van den Brink over de zeven hoofdzonden

Met kernachtige, directe vragen kwam Van den Brink al snel bij de pit van de vrucht. Beeld EO

Een zalige avond was het voor liefhebbers van Tijs van den Brink. Lips had zin in zijn interview met minister Hugo de Jonge. In het korte, krachtige vraaggesprek over geloof is Van den Brink misschien wel de beste versie van zichzelf. Ontroerend vaak, wezenlijk ook, altijd goed.

Maar eerst was er nog de eerste aflevering van een nieuw seizoen God, Jesus, Trump!, waarin Van den Brink terug ging naar Amerika om te onderzoeken of christenen daar nog steeds weglopen met Donald Trump. Lips zag de bui al hangen en ja hoor: dat wordt gewoon weer spannend in 2024.

Trump mag dan een goddeloos figuur zijn, christelijk Amerika gelooft nog steeds in hem. Van den Brink probeerde het écht te begrijpen maar leek soms net zo verbaasd als Lips over de collectieve blinde vlek bij christelijk Amerika voor de man die straks zoveel uit te leggen heeft aan Petrus.

Toen: Adieu God? met Hugo de Jonge, domineeszoon en tegenwoordig minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Een kind van God, zo bleek. Met kernachtige, directe vragen kwam Van den Brink al snel bij de pit van de vrucht. Het geloof van De Jonge bleek zonder twijfel, maar pleitte ons en hemzelf niet vrij van verantwoordelijkheid.

Geloof als inspiratie, hoorde Lips hem zeggen. Toen hij er wel heel onbevlekt bij zat, besloot Van de Brink hem de zeven hoofdzonden eens voor de voeten te werpen. Hebzucht, lust, jaloezie, luiheid, gulzigheid, ijdelheid en woede. Nou ja, die laatste misschien, zei De Jonge, verder niet. Nee, ook ijdelheid niet. Maar, bezwoer hij meteen en later nog eens: I’m only human after all. Dus tóch, dacht Lips.

