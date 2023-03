Toen de aftelklok op nul stond staarden de Songfestivaldeskundigen van Boulevard het grote niets in

Het duo Mia & Dion tijdens de presentatie van het liedje voor het Eurovisie Songfestival. Beeld ANP

Het was een ingewikkelde week voor de entertainmentjournalistiek. Immer balancerend op het slappe koord tussen luim en ernst volgde woensdag de jaarlijkse lakmoesproef: de bekendmaking van het Nederlandse liedje voor het Songfestival.

Het blijft worstelen: hoe versla je een evenement dat in essentie nergens om gaat, maar simpelweg ontzettend leuk is en miljoenen mensen veel plezier geeft? Met een knipoog, zou je denken. En jezelf als analyticus, commentator of anderszins deskundige vooral niet al te serieus nemend.

Olav Mol. Beeld ANP

Olav Mol en Viaplay

Bij de Formule 1 – al net zo’n cocktail van lol en afstotelijkheid – bleek commentator Olav Mol al die lessen te hebben gemist. Mol – bekend van zijn duiding ‘Johee, johoo, jo-fucking-ho. Wat bizar!’ bij een grandprixwinst van Max Verstappen – praatte drie decennia lang de autoraces aan elkaar totdat mediareus Viaplay in 2021 de uitzendrechten verwierf en zijn eigen commentatoren koos.

Mol voelde zich gepasseerd en kocht de radiorechten voor zijn eigen internetstation. Zijn plan: als de fans van zijn uitgelaten commentaarstijl de collega’s van Viaplay nou op mute zetten, kunnen ze Mol alsnog Verstappen horen aanmoedigen.

Diezelfde rechten gaan komend seizoen nu ook naar Viaplay. Mol blies dat nieuws eigenhandig op met een interview bij Nu.nl, waarin hij vertelde dat het mediaconglomeraat achter Viaplay hem ‘monddood’ wil maken. Hoewel Mol nog steeds direct na de race op Ziggo Sport uitgebreid zijn mening mag geven, counterde hij snel door dit keer de Belgische radiorechten aan te schaffen. Zou Mol weten dat de Formule 1 ook zonder hem doorgaat?

Heleen van Royen. Beeld ANP

Heleen van Royen en Mediacourant

Ook schrijfster Heleen van Royen bleek op Twitter in bloedserieuze stemming. Bij een bericht dat Mediacourant (al jaren de onlineversie van de Story, maar dan ruim gekruid met snedige, maar blijkbaar niet altijd begrepen ironie) uit de podcast van Maarten van Rossem had gedistilleerd (‘Van Rossem: ‘Eva Jinek erg laat met tweede baby’’), haalde ze haar eigen journalistieke opleiding erbij: ‘Als je me toen had verteld dat het vak er zo zou uitzien, zou ik hard hebben gelachen. Nu vind ik het om te janken.’

Dion en Mia. Beeld ANP

Khalid & Sophie en RTL Bouvelard

Terug naar het Songfestival. Talkshow Khalid & Sophie schudde alle schroom van zich af en liet een gigantische studioklok aftellen naar de onthulling van de Nederlandse inzending. Ondertussen wachtte Royce de Vries, die kwam praten over falende beveiliging van zijn vader, beleefd af wat de te laat gearriveerde Belgische commentator Peter van der Veire van het liedje van Mia en Dion zou zeggen.

Een verslaggever was live bij de presentatie om een reactie te halen bij ‘de grote sterren van de avond’. Alleen bleek het enige waarop te reageren viel het feit dat een minuut eerder de clip was vertoond. Quote: ‘Het is eruit. Niet normaal.’

Ook RTL Boulevard had een aftelklok. Alleen had de societyrubriek geen eigen beelden van de clip. Boulevard moest het doen met het YouTubekanaal van het Songfestival. En tja, wie geen betaald abonnement heeft, krijgt dan commercials te zien. Dat bleek de redactie even vergeten.

Gevolg: net nu alle Eurovisiebespiegelingen vooraf wel waren uitgeput, moesten Bridget Maasland, Luuk Ikink en Aran Bade de stilte nog een keer volbabbelen. De verplaatste lucht bleek precies zo te zweven als alle andere doorwrochte analyses.