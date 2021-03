Toch wat positiefs: films van de Roze Filmdagen voor het eerst in heel Nederland te zien

Beeld uit Are We Lost Forever, de openingsfilm van de 24ste editie van de Roze Filmdagen. Beeld Het Parool

Vorig jaar moest de 23ste editie van de Roze Filmdagen op het allerlaatste moment worden afgelast. Een paar uur voordat het festival in bioscoop het Ketelhuis zou worden geopend, werd de ‘intelligente lockdown’ afgekondigd. “Er hingen internationale gasten in de lucht, en uit heel Nederland waren mensen onderweg naar die opening,” herinnert festivaldirecteur Werner Borkes zich. Maar het feest ging niet door.



Op de kop af een jaar later vindt de 24ste editie komende week hoe dan ook wél plaats – geheel online. Het is een vreemde ervaring, zegt Borkes: een paar dagen voor de virtuele opening is alles al volledig in kannen en kruiken. “Donderdag gaat het beginnen. Normaal ren ik elf dagen lang overal tussendoor, doe ik introducties, dat is er nu ­allemaal niet. We zitten nog wel op kantoor met een supportteam, voor als er dingen technisch misgaan. Dus daar zal wel een kleine festivalbubbel ontstaan, maar het is echt totaal anders.”

De komende elf dagen staan 38 speelfilms en 11 blokken met korte films op het programma. “We zijn heel blij dat we een volwaardig festivalprogramma kunnen ­laten zien, bijna zo groot als we normaal hebben,” aldus Borkes. “Daar is grote behoefte aan. En het voordeel – want we proberen ook de positieve kant te zien – is dat we voor het eerst in heel Nederland te zien zijn. Eerder was het toch vooral een feestje voor de regio Amsterdam.”

Groeiende meerstemmigheid

Waar de korte films het hele festival on demand beschikbaar zijn, worden de speelfilms elk maar één of twee keer vertoond, op vaste dagen en tijden – net als op een fysiek festival. “Als je volledig on demand gaat, wordt alles nóg verder opgedeeld. Het draait bij ons echt om samen die films kijken, dat wilden we niet helemaal loslaten.”

Ook de gebruikelijke indeling van het festival bleef voor de onlinevariant behouden. “We draaien altijd drie films tegelijk – simpel gezegd: één mannenfilm, één vrouwenfilm en een mixfilm, bijvoorbeeld rond transgender­thematiek.”

Die structuur is een van de manieren waarop de Roze Filmdagen de groeiende complexiteit en meerstemmigheid van de queer gemeenschap het hoofd biedt. Waar het festival ooit begon met de ondertitel ‘gay and lesbian cinema’, staat daar nu de afkorting lhbtq. “We zijn er voor de hele alfabetsoep,” zegt hij en lacht. “We proberen voor al die groepen representatie in het festival te vinden. Dat is ook deels het doel van het festival: je wilt ook jouw verhaal zien. Ik kan me prima inleven in Romeo en Juliaverhalen, maar het is voor mij wel heel fijn als er af en toe een Romeo en Romeo te zien is. Te weten dat dat ook ­bestaat, geeft je het gevoel dat je niet alleen bent, zeker als je jonger bent.”

Voor iedereen herkenbaar

Dat bewustzijn motiveerde ook deels de keuze voor de Zweedse film Are We Lost Forever als openingsfilm. Het break-upverhaal gaat weliswaar over het einde van de relatie tussen twee mannen, maar is voor iedereen herkenbaar, stelt Borkes. “We zijn als programmeurs natuurlijk ­afhankelijk van wat wordt gemaakt. Dan is het fijn als je zo’n pareltje vindt, een film die in stijl of narratief iets heeft wat je nog niet eerder hebt gezien.”

Om toch nog een beetje een festivalgevoel te creëren, zendt het festival in de weekenddagen vier talkshows uit, die vorige week werden opgenomen in Felix Meritis. In ­elke talkshow staat een ander onderwerp centraal, met ­onder meer gesprekken rond de twee themaprogramma’s van het festival: ‘The Color of Love’ en ‘It’s All in Your Mind’.

“Het was heel fijn om daar een aantal filmmakers bij ­elkaar te hebben – uiteraard op veilige afstand,” zegt Borkes. “Om hun verhalen te horen en te zien hoe ze elkaar ­inspireren. Festivals zijn niet alleen voor publiek, maar juist ook voor filmmakers vaak heel inspirerend. Dus ook voor hen is het nu best wel behelpen om alles maar thuis te kijken. De behoefte aan contact is groot.”

Roze Filmdagen, 11 t/m 21 maart via rozefilmdagen.nl.