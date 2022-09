Toch geen comeback voor Lil Kleine, organisatie zegt optreden af

Zanger Lil Kleine. Beeld Brunopress

‘Ons festival staat voor inclusie en wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers,’ schrijft de organisatie op Twitter.

De afgelopen periode trad Lil Kleine slechts sporadisch op, en alleen in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarop te zien is dat hij het hoofd van zijn (inmiddels ex-)verloofde Jaimie Vaes tussen een autodeur klemt. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem.

De rapper vertrok kort nadat hij weer op vrije voeten was gekomen naar Thailand. In een video op Instagram vertelde hij dat hij daar professionele hulp zocht.

Negatieve reacties

Toen in eerste instantie werd aangekondigd dat Lil Kleine weer ging opreden, werd op sociale media negatief gereageerd. De reden om de rapper te boeken was dat de ‘focus op de muziek’ ligt, aldus de organisatie. In overleg met de betrokken partijen ziet die nu toch van die beslissing af.

NAMAM, het managementbureau dat Scholten vertegenwoordigt, heeft nog niet gereageerd op het annuleren van de eerste Nederlandse show van de rapper. Ook op de aanklachten die het Openbaar Ministerie onderzoekt is niet gereageerd.

