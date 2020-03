Toch feest met z’n achten via videochatapp Houseparty

Met z’n achten bij elkaar in de huiskamer van het internet.

Voordat Covid-19 het openbare leven lamlegde, deden veel mensen al sporadisch aan videogesprekken, via Skype, FaceTime, Hangouts, Whats­App en Facebook Messenger. Prima apps om face-to-face met elkaar te communiceren van afstand, zelfs met meerdere personen. Maar nu hele vriendengroepen en families van elkaar gescheiden zijn, heeft een nieuwe aanbieder zich gemeld: Houseparty. Die app zag het levenslicht in 2016 en werd snel populair onder jongeren. De laatste weken schoot hij naar de top van de App Stores voor Android en iOS.

Houseparty zet snel een videochat op voor maximaal acht mensen, via de selfiecamera van de smartphone (Android of iOS) of de webcam van de laptop (Mac of Chromebook, geen Windows). Vooral het gebruiksgemak van de app is opvallend: gebruikers die zien dat twee of meer van hun vrienden aan het videochatten zijn, kunnen meteen in het gesprek springen.

Volgens Ben Rubin, de Israëlisch-Amerikaanse oprichter van de app, werpen andere toepassingen voor videochats te veel drempels op. Houseparty, zei hij tegen het Amerikaanse magazine Fast Company, gebruik je ‘zonder iets te hoeven plannen. Je hoeft je niet gegeneerd te voelen om iemand te facetimen.’

Op internet gonst het van verhalen over Housepartygebruikers die de app zelfs inzetten bij virtuele aperitief- en zelfs dinerpartijtjes. Ze weten die te organiseren met verscheidene mensen of koppels in één chatruimte.

Woonkamer van het internet

Hoe komt deze app, die volgens de laatste cijfers wereldwijd 35 miljoen gebruikers telt, zo populair daarvoor? Andere chatdiensten als Zoom en Skype laten evengoed groepschats toe, maar die zijn ingewikkelder.

Houseparty neemt een voorsprong met de extraatjes. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld vlot van de ene groepschat naar de andere springen wanneer daar vrienden te vinden zijn. Er staan als het ware deuren open van verschillende kamers. Het is mogelijk videoboodschappen (face­mails) te sturen naar deelnemers die (nog) niet online zijn. En er zitten groepsspelletjes in, zoals een variant op Pictionary en een quiz.

Dat er geen versie voor Windows bestaat is overkomelijk. Windows is al jaren geleden door Android van de troon gestoten als het besturingssysteem met de meeste gebruikers. Op alle andere platformen werkt Houseparty als de woonkamer van het internet: kom binnen en keuvel mee met wie er al bezig is.

Met deze filosofie wist Rubin in 2016 liefst 67 miljoen euro aan durfkapitaal bij elkaar te harken. Inmiddels is het bedrijf eigendom van Epic Games, bekend van de game Fortnite. Dat biedt investeringsruimte. Een app als deze, zei de inmiddels zelf uit het bedrijf teruggetreden Rubin in een interview bij investeringsgroep Sequoia Capital, is een levend organisme, dat in harmonie moet leven met zijn gebruikers.