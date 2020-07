Toch een festival: het Grachtenfestival gaat door

Ananse Orchestra onder leiding van Yannick Hiwat was er in 2019 en speelt 14 augustus in Felix Meritis. Beeld Melle Meivogel

Voor de komende 23ste editie van het Grachtenfestival zijn minder kaarten beschikbaar dan voorgaande jaren, maar het programma is nog altijd zeer divers met ruim tachtig concerten van gerenommeerde en opkomende talenten van over de hele wereld, op dertig locaties door de hele stad.

Het thema is Wonder. “Het wonder van de muziek krijgt in deze tijd een extra lading,” stelt directeur Marie-Luce Bree. “Het is een bizarre gedachte dat wij een van de weinige muziekfestivals zijn die deze zomer wél doorgang kunnen vinden. Ik ben er ongelofelijk trots op dat wij alsnog ruim tweehonderd musici onder de 35 jaar hebben kunnen uitnodigen om zich aan het publiek te presenteren.”

Wintertuin

Artist in residence Emmy Storms en de voor de Grachtenfestivalprijs genomineerde Daan Boertien, Channa Malkin en Shin Sihan presenteren van 10 tot en met 13 augustus de reeks Meesterlijk! Dat is een gevarieerd programma, elke avond in de Wintertuin van het Krasnapolsky Hotel, ‘Keltische klanken en avontuurlijke volksmelodieën, innemende zangpartijen over moederschap en de duistere muziek van een door gedichten geïnspireerde Mahler’.

Premières

Er zijn deze editie ook weer premières, zoals de muziektheatervoorstelling Within Time van het collectief House of Makers, waarvoor de musici en makers zich lieten inspireren door de coronaperiode. Tijn Wybenga ging vanuit zijn huiskamer de (digitale) dialoog aan met de band­leden van het orkest AM.OK voor zijn compositieopdracht Het wonder van Amsterdam. In de serie Opus Novum stelt Kluster5 oude en nieuwe werken van Nederlandse bodem centraal in een totaalkunstwerk over het waarnemen van werkelijk­heden.

De vroeg-klassieke opera La gara delle grazie wordt nieuw leven ingeblazen door de jonge musici van Das Neue Mannheimer Orchester onder leiding van de Canadese klavecinist Anders Muskens. Uit Einstein’s vioolkist, ten slotte, is een muzikale voorstelling over het muzikale verleden van Albert Einstein, gespeeld door het Delta Piano Trio, en gelardeerd met grappige en ontroerende anekdotes door Ab Nieuwdorp.