Toch een andere naam voor toneelgroep Amsterdam

De drie artistiek leiders van toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel): Vincent Rietveld, Florian Myjer en Ward Weemhoff. Beeld Sofie Knijff

‘De breedgedragen petitie heeft helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd,’ schrijft toneelgroep Amsterdam op Facebook. ‘ITA blijft bij haar standpunt dat ons gebruik van de naam te verwarrend voor het publiek is. We kunnen dan ook niet anders besluiten dan dat ons kunstwerk het depot ingaat.’

Het theatergezelschap De Warme Winkel besloot in maart van dit jaar om onder de naam toneelgroep Amsterdam (met een kleine t) verder te gaan, omdat deze ‘beschikbaar was’. Ze wilden zo de naam voortzetten en met de geschiedenis van het theater spelen. Dat kwam als een verrassing voor het Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Volgens ITA is de naamswijziging te verwarrend voor het publiek en maakt het gezelschap zelf ook nog gebruik van de naam.

ITA heette tot vier jaar geleden namelijk Toneelgroep Amsterdam. Het stadsgezelschap van Amsterdam fuseerde met de Stadsschouwburg onder de naam Internationaal Theater Amsterdam. Dat terwijl er ook al een Theater Amsterdam bestond.

Begin juni kreeg toneelgroep Amsterdam een brief van een advocaat namens ITA. De groep werd verzocht om uiterlijk 16 juni afstand van hun nieuwe naam te doen, anders zouden juridische stappen volgen.

Kunstwerk

Toneelgroep Amsterdam – met de kleine t dus – lijkt nu toe te geven aan de eisen van het collega-gezelschap. “ITA wilde met ons in gesprek op voorwaarde dat we het project zouden stilleggen,” zegt Ward Weemhoff, een van de artistiek leiders van de groep. “De verwachting was dat het anders juridisch zou worden. We hebben steeds aangegeven dat we dat niet wilden en hoopten dat ze met ons in dialoog wilden gaan over de inhoud. Dat is helaas niet gebeurd.” Hij hoopt dat in het gesprek met ITA de goede samenwerking bestendigd zal worden. “Daar heeft deze actie wat ons betreft geen afbreuk aan gedaan.”

Weemhoff denkt dat de dialoog ‘heel spannend’ had kunnen zijn en had zich daar ook op verheugd. Toch werd er ook rekening gehouden met dit scenario. “Voor ons is het een kunstwerk,” aldus Weemhoff. “We willen inhoudelijk een debat aangaan en vinden het zonde van ieders energie om naar de rechtszaal te gaan. Dat is niet in de geest van het project.”

De toneelgroep is in elk geval blij dat ze het hebben geprobeerd. “We zijn nog een beetje aan het bijkomen. Het was een achtbaan om mee te maken.”

Antireclame

Vrijdagochtend wordt bekendgemaakt onder welke naam het gezelschap doorgaat, zodat ze woensdag de première van Casting nog kunnen uitvoeren onder de naam toneelgroep Amsterdam. ‘Het was een mooi schaakspel, we hadden een herdersmat voor ogen, maar het werd een patstelling,’ concludeert toneelgroep Amsterdam op Facebook. ‘Verder spelen zou beide partijen en het publiek alleen maar vermoeien en een ontzettende antireclame zijn voor het schaken an sich. Neemt niet weg dat er nog lang over nagepraat mag worden.’

Een woordvoerder van ITA laat weten dat er binnenkort een gesprek is. “Ons standpunt is altijd helder geweest, wij wachten eerst het gesprek af.”

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: