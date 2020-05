TMF-vj’s: ‘Zoiets als TMF komt nooit meer terug’

Isabelle Brinkman, Bridget Maasland, Sylvana Simons en Fabienne de Vries (vlnr). Beeld ANP Kippa

Zoiets als TMF, een muziekzender op tv, dat komt nooit meer terug, realiseert Tooske Ragas-Breugem zich. Voor de videojockey’s van het eerste uur – de Nederlandse variant van MTV begon 1 mei 1995 – was het een proeftuin. “We hebben alles van het televisievak dáár geleerd,” zegt Ragas-Breugem. “Het was vanaf het begin duidelijk dat dit bijzonder was. Uiteindelijk was het een aaneenschakeling van bijzondere momenten,” zegt Sylvana Simons.

Ze was samen met Bridget Maasland, Fabienne de Vries en Isabelle Brinkman vanaf de start hét gezicht van die nieuwe muziekzender, iets wat de Nederlandse televisie tot dan toe ontbeerde. “Ik was destijds achtergronddanseres bij verschillende artiesten,” vertelt Simons, tegenwoordig politica. “We hadden een optreden bij Countdown – dat werd later de studio van TMF. Blijkbaar heb ik toen indruk gemaakt, want ik werd uitgenodigd om auditie te doen.”

Die proefpresentatie stelde niet heel veel voor, ‘in het Engels en Nederlands wat plaatjes aankondigen’, maar het leverde haar wel een baan op. “We waren in eerste instantie met Fabienne en Isabelle en de vier ervaren heren Ruud de Wild, Michael Pilarczyk, Wessel van Diepen en Erik de Zwart. Bridget Maasland kwam er een paar maanden later bij. Ik ben een paar keer bij de heren gaan kijken hoe zij het deden, zij deden het dj-werk tenslotte al langer.”

Proeftuin

Simons had vanaf dag één door dat dit wel eens wat kon worden. “TMF was echt iets nieuws voor Nederland. Doelgroep-tv was er nog niet. De eerste gemeente waar TMF te zien was, werd Gouda. We werkten zelf aan de uitbreiding. We gingen als ambassadeurs het land in om jongeren ervan te overtuigen dat ze hun gemeente moesten vragen om TMF op de kabel te krijgen.”

Echt professioneel ging het er nog niet aan toe in die tijd. Simons: “Er was niet echt een leidraad of concept. We werden enorm vrijgelaten en zochten zelf onze weg. Onze programma’s werden op VHS-banden opgenomen, we hadden dertig videoclipjes in de kast staan. En dan gingen die programma’s in de loop, werden ze de rest van de dag herhaald. Het was één grote proeftuin. Maar ik heb er alles geleerd, alles wat met tv te maken had. We deden onze eigen redactie, we moesten zelf spotten, monteren. Daar leerde ik hoe je een interview voorbereidt.”

Toen Ragas-Breugem werd aangenomen, moest ze nog wel een vrij essentiële achterstand inlopen: “Ik wist niets van popmuziek. Ik moest iets vertellen over artiesten van wie ik nog nooit had gehoord.”

Ze bleef tot 2002. Toen veel vj’s met hun programma naar MTV gingen – de zender had dat jaar wegens het aanhoudende succes van TMF de aandelen overgenomen – vertrok Ragas-Breugem naar RTL om Idols te gaan presenteren.

Destiny’s Child

Simons blikt met groot genoegen terug. “Het was een aaneenschakeling van bijzondere momenten. We vlogen de hele wereld over en ik heb mensen mogen interviewen van wie ik al jaren de muziek luisterde of die ik enorm bewonderde. Will Smith, Janet Jackson en Mariah Carey. En toen Destiny’s Child naar Nederland kwam, mocht ik ze interviewen. Op dat moment realiseer je je al dat dat heel bijzonder is.”

Zoiets als TMF komt nooit meer terug, weten beide vj’s inmiddels. “Iedereen in Nederland die ouder was dan 12 jaar keek,” stelt Simons. “Zo’n community is er nu niet meer. Nu kan iedereen zijn eigen community beginnen op YouTube of social media.” En videoclips kijken op tv, de kinderen van Tooske Ragas-Breugem snappen daar niets van. “Zij kijken nooit tv. Die snappen het niet eens als je iets niet kunt terugkijken. Wel grappig dat veel van die YouTube-sterren steeds vaker de overstap maken naar tv. Dat blijft dus toch iets magisch houden.”