Tina Turner was de eerste grote artiest in de Amsterdam Arena: ‘De eerste 15 minuten valt het geluid niet mee’

Tina Turner, ‘Queen of Rock ‘n Roll’, is op 83-jarige leeftijd overleden. De zangeres trad in haar carrière meerdere keren op in Amsterdam: ze was zelfs de eerste grote artiest die in de (toen nog) Amsterdam Arena op het podium stond, drie dagen op rij.

Lees onze in memoriam: Tina Turner (1939 - 2023) Overleven, dat was waarin Tina Turner excelleerde. Ze weerstond het misbruik van haar echtgenoot, de neerbuigende blikken van het witte publiek én de platenindustrie en lange tijd zelfs de tand des tijds. Tina Turner was de grootste overlever van de rock-’n-roll.

‘Met Tina wint Arena eindelijk eerste slag’, schreef Het Parool op 7 september 1996, op basis van de eerste show van Tina Turner in het gloednieuwe stadion. Later in de maand wordt in de krant nogmaals verwezen naar de concertreeks, maar dan gaat het inmiddels over het slechte speelveld in de Arena. ‘Eerdere optredens van Tina Turner hebben zijn verwoestende uitwerking niet gemist. Hele stukken gras zijn reeds ‘getransplanteerd’ en de ergste operatie moet nog komen’, tekent Het Parool op uit de mond van Uri Coronel, bestuurslid commerciële zaken.

Lees hieronder de recensie terug over de show van Tina Turner 6 september 1996 in de Amsterdam Arena:

Het voorprogramma doet het allerergste vrezen. Wie die zanger is, weet bijna niemand, maar duidelijk is wel dat dit optreden niet zijn grote doorbraak naar het Nederlandse publiek zal betekenen. Zijn mond gaat open en dicht, maar we horen nauwelijks wat er uit komt.

Iets voor negen treedt Tina Turner aan voor het allereerste, niet geheel uitverkochte, popconcert in de Amsterdamse Arena. De eerste vijftien minuten valt het geluid niet mee.

Op het met kunststof platen belegde veld is de muziek alleen helemaal vooraan echt goed te volgen. Enkele tientallen meters verderop is er niet meer van over dan een vage brij. Van de gitaren en de toetsenborden valt weinig te horen. Moet na al die andere negatieve verhalen nu ook nog eens worden geconstateerd dat de Arena niet voldoet als ambiance voor popconcerten?

Beslist niet. Na drie songs hebben de technici alle problemen verholpen. Luid, helder en krachtig is het geluid dat vanaf het aan de noordzijde van het stadion opgestelde podium op het publiek wordt losgelaten. Als Turner en de haren halverwege de show een akoestisch intermezzo brengen, klinkt dat zelfs even goed als in een intieme popzaal.

Het zicht is vanaf het veld heel redelijk. Geen hinderlijk grote geluidstoren in het midden, en die videoschermen aan weerszijden van het podium zijn eerder luxe dan noodzaak.

Bij de finale Proud Mary is maar een conclusie mogelijk: deze slag heeft de Arena gewonnen. Nu nog kijken hoe de grasmat onder die kunststof platen vandaan komt.

Een van de concerten uit 1996 staat op Youtube:

Andere shows van Tina Turner in Amsterdam:

Samen met Ike Turner stond Tina in 1968 voor een nachtconcert in het Concertgebouw:

Beeld -

Wederom met Ike in 1971: