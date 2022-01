Time & Tide: monumentale foto’s van storm, eb en vloed

Wekelijks licht de redactie van Het Parool een bijzondere expositie of een fotoboek uit. Deze keer: Time and Tide Wait for No Man van de Amsterdamse fotograaf Siebe Swart.

‘Een logboek over een persoonlijke ontdekkingsreis langs de Nederlandse kust; weerslag van omzwervingen langs de kustlijn bij storm, eb en vloed, bij nacht en ontij, invallende duisternis of opkomende zon.’ Zo omschrijft de Amsterdamse fotograaf Siebe Swart (1957) zijn serie panoramafoto’s. De monumentale foto’s, sinds vorig najaar te zien in Museum Panorama Mesdag, zijn nu ook gebundeld in een fraai vormgegeven boek: Time and Tide wait for no Man. De langste foto is 1 meter 60 en moet zowel naar links als rechts worden uitgevouwen.

Voor zijn panoramabeelden maakte Swart gebruik van een programmeerbare robot, die zijn camera op statief automatisch een reeks opnames liet maken, zwenkend en neigend van linksboven naar rechtsonder. Dit resulteerde in meerdere rijen foto’s, die hij thuis met software aan elkaar plakte. Hiermee ontstond een enorm, akelig scherp bestand, dat tot elke grootte kon worden opgeblazen en naar believen kon worden bijgesneden. Swart kon zo de gewenste verdeling tussen land, lucht en water bepalen en de stand van de horizon, de kijkrichting en de beeldhoek aanpassen.

Noord-Holland, Bergen aan Zee (2017). Strand Noord met ondergaande zon. Beeld Siebe Swart

Zijn inspiratie waren de leegte en ruimte langs de kusten van de Noordzee, de Wadden en de voormalige Zuiderzee. Stormvloed, invallende duisternis of opkomende zon, mist en nevel zijn dé ideale weersomstandigheden voor zijn panoramafoto’s. Mensen ontbreken in de weidse beelden. Zo creëert Swart de illusie van oerlandschappen waar de tijd heeft stilgestaan. Het zijn verstilde beelden: leeg, onaangetast land, met een bijna bovennatuurlijke allure.

Siebe Swart: Time and Tide Wait for No Man. Uitgeverij Komma, €74,50, 214 blz. Expositie Time & Tide: t/m 27 februari in Museum Panorama Mesdag.