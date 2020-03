Time Magazine verkiest tientallen vrouwen tot Person of the Year

Greta Thunberg was Person of the Year 2019. Beeld ANP

In totaal zijn in de 93 jaar dat Time de titel al uitroept slechts elf vrouwen op de cover verschenen als persoon van het jaar. Daarom maakt het magazine nu 89 nieuwe covers, om de invloedrijke vrouwen die door de geschiedenis weinig erkend zijn de eer te geven die hun toekomt.

Onder de vrouwen die zijn geselecteerd uit 600 nominaties zitten onder anderen prinses Diana (1987), tennisser Serena Williams (2003), de Russische actiegroep Pussy Riot (2012) en zangeres Beyoncé (2014). Maar ook vergeten vrouwen uit vroegere tijden hebben een eigen cover gekregen, zoals de Amerikaanse onderwijsactiviste Mary McLeod Bethune voor het jaar 1934 en de Europese verzetsvrouwen uit de oorlog voor het jaar 1942.

Soft power

Voormalig hoofdredacteur van Time Nancy Gibbs schrijft over het project dat het een ‘oefening is in zien hoe vrouwelijke macht werkt binnen systematische ongelijkheid. Vrouwen hadden al soft power (machtsmiddelen buiten de politiek om, red.) ver voordat dat concept werd uitgevonden.’ De nieuwe covers zijn ontworpen door verschillende kunstenaars (mannen én vrouwen).

Man of the Year

De Time-verkiezing bestaat al sinds 1927, onder de naam Man of the Year. In 1999 paste het magazine dat aan naar Person of the Year, maar dat heeft het aantal vrouwen dat de titel kreeg dus nog niet echt opgekrikt. Vóór 1999 werd er drie keer een individuele vrouw benoemd tot Woman of the Year: de Amerikaanse socialite Wallis Simpson in 1936, koningin Elizabeth II van Engeland in 1952 en de eerste vrouwelijke Filipijnse president Corazon Aquino in 1986. In 1975 kregen ‘Amerikaanse Vrouwen’ als hele groep de titel.

Ná 1999 stonden onder anderen Angela Merkel (2015) en ‘The Silence Breakers’ (2017) – de groep vrouwen die de MeToo-beweging ontketende – op de cover van Time. Person of the Year van afgelopen jaar was de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

