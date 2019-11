Tim Krabbé was wel heel intiem met Ferdi E. (en zijn vrouw)

Krabbé ging op zoek naar het ‘menselijke van een uniek exces' in zijn boek over Ferdi E. Beeld NPO 2

Als Philip Freriks bij De Slimste Mens vraagt: ‘Wat weet u van de ontvoering van Gerrit Jan Heijn?’ liggen de antwoorden voor het oprapen: Ferdi E., vermoord, diamanten, afgesneden pink, graafmachine. Alle vijf goed, door naar de puzzelronde.

De ontvoering van, of eigenlijk, de moord op Gerrit Jan Heijn is zo’n nieuwsgebeurtenis die diep in het collectief geheugen ligt opgeslagen. De extra journaaluitzendingen, de correspondentie via contactrubrieken in kranten, het vingerkootje dat opgestuurd werd, de overhandiging van het losgeld en de 7,7 miljoen gulden aan diamanten. En natuurlijk het moment van arrestatie, toen bleek dat de dader geen doorgewinterde crimineel, maar een doodnormale man uit Landsmeer was.

Voor schrijver Tim Krabbé was dat het moment dat zijn fascinatie voor Ferdi E. begon. Hij schreef er een lijvig boek over, dat deze week verschijnt, en in documentaire De schrijver, de moordenaar en zijn vrouw vertelt hij waarom hij op zoek ging naar ‘het menselijke van een uniek exces’. “Ferdi was zo vergelijkbaar met mij, ik wilde begrijpen hoe hij hiertoe gekomen is.”

Krabbé zocht Ferdi E. 142 keer op in de bajes en begon brieven te schrijven met diens vrouw, Els. Die correspondentie kreeg, tot ongenoegen van zijn vrouw Liz Snoyink, al snel een ‘flirterig karakter’. Iets te zelfgenoegzaam vertelt Krabbé dat hij zelfs het bed in dook met Els. De affaire was ‘een formaliteit waaraan voldaan moest worden’.

Jaren later, als Ferdi E. weer vrij is en vanwege een verzekeringskwestie hertrouwt met Els, is Krabbé de getuige. Dat zou je een gebrek aan journalistieke distantie kunnen noemen, maar Krabbé is een schrijver, geen journalist.

In 2016 wordt E. doodgereden door een graafmachine. “Het lot had nog een appeltje met hem te schillen,” meldde het NOS Journaal. En Krabbé kreeg zijn regenjas.

