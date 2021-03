Tim Knols Wandelclub heeft nu zelfs een eigen blad

Omslag van editie 1/2021. Beeld -

Zijn platenmaatschappij maakte ooit een T-shirt met de tekst ‘Tim Knol is vet’ (voor de Duitse markt was er een aangepaste versie met: ‘Tim Knol ist fett’). Inmiddels is er heel veel veranderd. De voorheen 120 kilo wegende singer-songwriter is een slanke den en blaakt van gezondheid. Wie hem volgt op de sociale media weet dat hij tegenwoordig verslingerd is aan wandelen.

Knol laat de mensen graag delen in zijn nieuw gevonden geluk en runt sinds vorig jaar zijn eigen Wandelclub (prachtige slogan: ‘Eropuit sinds 2020’). Op gezette tijden trekt hij met liefhebbers de vrije natuur in en tijdens de pauze halverwege de wandeling geeft hij nog een akoestisch miniconcert ook. Wandelen als het nieuwe rock-’n-roll, heerlijk.

Handzaam

De Wandelclub heeft nu ook een eigen clubblad: De Wandelgang, dat voor 4,95 euro per exemplaar te koop is. Met een handzaam A6-formaat (15x10,5 centimeter) zou een wandelaar het in de binnenzak kunnen steken. Verwacht vooral geen dubbele lagen ironie. De toon in het blad is licht en vrolijk, maar wandelen is hier verder een serieuze zaak. Zelfs Nico Dijkshoorn zet in zijn bijdrage de absurdismeknop op een bescheiden standje.

Opvallend professioneel is dat het blad de nodige advertenties bevat, onder meer van outdoormerken; het tekent de ondernemerszin van Knol, die ook platenbaas is en eerder (in zeg maar zijn vollere periode) een eigen biermerk lanceerde. Behalve Nico Dijkshoorn duiken meer schrijvers en journalisten van naam op in De Wandelgang. Maartje Wortel schreef een erotisch wandelverhaal (beleven we hier de geboorte van een nieuw literair genre?) en ook John Jansen van Galen, die lang een wandelrubriek in Het Parool had, is van de partij.

De Wandelgang heeft ook een kinderrubriek. Iedere ouder weet dat kinderen wandelen stóóóóóm vinden en hier krijgen ze de ruimte hun gal te spuwen. In een brief waarschuwt de 10-jarige Sam Brieffies lotgenoten: als ouders zeggen dat het maar een uurtje duurt, duurt het meestal drie uur. En: ‘Onderweg als je moet poepen of plassen, staat er niet zomaar een luxehotel of tankstation voor je neus, dus moet je altijd in de bosjes of achter een boom zonder wc-papier.’