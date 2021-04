Tim Knol neemt online livealbum op, het publiek kiest wat hij speelt: ‘Meeste stemmen gelden’

Tim Knol neemt vrijdagavond 23 april in de Artone Studio een livealbum op. Fans kunnen niet alleen de opname volgen via een livestream, ze mogen ook bepalen welke songs Knol gaat uitvoeren.

Zijn laatste concert? Tim Knol moet er even over nadenken wanneer het precies was – november vorig jaar, misschien oktober zelfs wel – maar het is was in elk geval in een ‘heel gereformeerd dorp’. “Midden in de Biblebelt, weet je wel. We hadden een topzomer achter de rug, waarin steeds meer kon, maar toen ging het weer mis. Bij dat laatste concert trad ik op voor dertig man. En ik weet zeker dat iedereen voelde: die lockdown die er nu aankomt, gaat heel zwaar worden.”

Meerwaarde

En sindsdien zit ook Tim Knol, die normaal ­gesproken zeker drie keer per week optreedt, vooral thuis. “Mensen zeggen: ‘Dan heb je nu toch alle tijd om nieuwe liedjes te schrijven?’ Maar zo werkt het niet. Zolang er geen uitzicht is, is schrijven het laatste waar ik zin in heb.”

Knol, die als popmuzikant ook altijd een echte ondernemer was, is er het type niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar hoe bereik je in deze tijden als artiest je publiek? Hij heeft de nodige livestreams gedaan, maar is er eigenlijk wel weer klaar mee. “Iedereen doet het. Ik wil aan zo’n stream een meerwaarde geven.”

Grammofoonplaat

Onlangs op bezoek bij Artone Studio in Haarlem, waar wordt opgenomen zoals dat ook ging in het pre-digitale tijdperk, zag hij het licht. Bij Artone gaat hij morgen een livealbum op­nemen. “En dan op de ouderwetse manier, hè, met een taperecorder. Fans kunnen een kaartje kopen om thuis mee te kijken. Kopen ze een duurder kaartje, dan krijgen ze over een paar maanden een plak vinyl thuisgestuurd met daarop de live-opnames. Ik ben zelf als het om muziek gaat dol of fysieke producten. Een grammofoonplaat is prachtig.”

‘Direct to vinyl’

Overdubs zijn uit den boze. “Er mag niets worden veranderd of toegevoegd aan de opnames. Maak ik een fout, dan hoor je die straks op de plaat. Best eng.”

Maar alweer minder eng dan de opname die hij eerder bij Artone maakte samen met de Bluegrass Boogiemen. Toen werd gebruikt gemaakt van een apparaat waarmee de muziek meteen op een zogeheten masterplaat werd vastgelegd, voor de oorlog een gebruikelijke opname­methode. “We hebben toen alleen een single opgenomen. Met direct to vinyl kun je hooguit drie liedjes per keer opnemen. Dat zou bij mijn live-album niet werken. omdat dan telkens de boel stil zou komen te liggen. Ik wil echt een show ­geven en me niet druk hoeven maken over techniek.”

Meeste stemmen gelden

Zoals bij zijn reguliere optredens de laatste ­jaren ook vaak het geval was, zal Tim Knol bij ­Artone geheel alleen optreden. “Ik neem drie of vier gitaren mee. Voor sommige liedjes heb ik een gitaar met een bepaalde sound of in een bepaalde stemming nodig. Maar ik weet pas kort van tevoren wat ik precies ga spelen.”

Wie een kaartje koopt voor de livestream, kan aangeven welke songs van Knol hij wil horen. “Ik heb eens gekeken wat ik de afgelopen jaren bij mijn soloconcerten heb gespeeld en heb daaruit een lijst van vijftig songs samengesteld waaruit kan worden gekozen. Meeste stemmen gelden.”

Dylan en Young

Op de lijst van te kiezen songs staan niet alleen nummers van Knol zelf, zoals te vinden op onder meer zijn vier tot nu toe verschenen albums, maar ook werk van anderen.

“Ik speel eigenlijk bij elk concert wel wat ­covers, dus daar moesten er ook wat van bij. Op de lijst staan songs van Bob Dylan, Neil Young en John Prine, maar ik houd ook veel van obscure oude soul. Op de lijst staat een liedje van Jimmy Donley, een Amerikaanse rhythm & blueszanger uit de jaren vijftig. Wie kent die in Nederland nou, zou je denken, maar op de verzoeklijsten die ik tot nu toe binnen heb, wordt zijn liedje best vaak genoemd. Blijkbaar hebben mensen het onthouden van mijn concerten.”

Tim Knol at Artone, vrijdag 23 april om 20.00 uur. Kaartjes via guts.events. Kosten: 10 euro (voor alleen het optreden) of 28,50 (met vinyl)