Tim Knol: ‘Amsterdam gaf veel onrust in mijn hoofd en lijf’

Singer-songwriter Tim Knol (32) gooide het roer radicaal om in zijn leven. Hij zingt erover op zijn nieuwe album Lightyears Better. Tegelijk verscheen het door zijn vriend Nico Dijkshoorn geschreven boek Lichtjaren beter.

Je nieuwe album heet Lightyears Better. Gaat het zó goed met je?

Tim Knol (via de telefoon): “Zeker. Nou ja, het leven gaat natuurlijk altijd met strikes and gutters, ups and downs, om het in Big Lebowski-termen te zeggen, maar in het algemeen gaat het véél beter met me dan vroeger. Dit voorjaar was het effe doorbijten. Al die shows die ik na corona moest inhalen. Het was zó druk, maar het is goed gegaan. Ik ben wel weer wat aangekomen.”

Je ging van 120 naar 80 kilo. Het is nogal wat.

“Ik zit nu weer effe op 90, maar ik breng het makkelijk terug naar 85, dat is ideaal. Ik zal de rest van mijn leven op mijn gewicht moeten blijven letten. Heel rock-’n-roll is het niet, maar het is niet anders. Nou ja, misschien is het juist wel heel rock-’n-roll om je leven zo om te gooien.”

Heeft zo’n enorm gewichtsverlies invloed op je stem?

“Qua timbre en toon is er niets veranderd. Ik hoor wat dat betreft geen verschil tussen mijn nieuwe plaat en mijn vierde album, uit 2018, toen ik op mijn zwaarst was. Zingen gaat me wel veel makkelijker af. Een stem is een spier, als je in conditie bent, zing je veel lekkerder. Als ik vroeger twee shows op een dag had, had ik het bij die tweede echt zwaar.”

Je at veel, je dronk veel. Waren er ook drugs?

“Het is een enkele keer voorgekomen, maar ik was echt een drunkhead. Ik was niet verslaafd, maar het gevaar lag altijd op de loer. Als ik dronk, zat er geen enkele rem op.”

Hoe was je als je dronken was?

“Meestal melig en vrolijk, zeker in het begin was ik een feestneus, maar ik had later ook wel eens een echt kwade dronk. Rond een uur of vijf ’s ochtends in nachtcafés als Weber en Lux was ik niet altijd aardig. Verbaal kon ik heel agressief uit de hoek komen.”

Je bent van Amsterdam naar Wormerveer verhuisd. Was dat noodzakelijk om een ander leven te beginnen?

“Noodzakelijk niet, maar het kwam wel heel goed uit. Ik ben blij dat ik al die verleidingen van de stad niet meer heb. Amsterdam gaf veel onrust in mijn hoofd en lijf.”

Je houdt je tegenwoordig vooral fit door te wandelen. Hoor ik het goed dat je dat nu ook aan het doen bent?

“Ja! Ik was vanochtend om 7.15 uur al op pad. Ik heb gezwommen in Castricum aan Zee en loop nu terug naar huis. Ik probeer elke dag tussen de 15.000 en 25.000 stappen te zetten (tussen de 11 en 19 kilometer, redactie). Soms zit ik eronder, soms ga ik er ver over heen. Als ik kán lopen, doe ik het. Ik heb in Amsterdam al twee jaar niet meer in de tram gezeten.”

Waar denk je aan tijdens het lopen?

“Ik ben altijd nogal chaotisch geweest, een beetje ADD’erig. Lopend zet ik de dingen op een rijtje. Ik zie het alsof ik op kantoor zit. Ik verzin ook liedjes onderweg. Ik kom niet thuis met een complete song, maar wel met goede ideeën. The Lone Mile, van mijn nieuwe album, is zo ontstaan. Ik liep te denken aan de tijd dat ik in Amsterdam in het holst van de nacht van kroeg naar kroeg zwalkte, altijd op zoek naar een laatste thrill. Echt een slechte tijd, wandelend geef ik die een plek.”

Tegelijk met Lightyears Better verschijnt het boek Lichtjaren beter, geschreven door Nico Dijkshoorn. Wat hebben jullie voor verstandhouding?

“Hij is een van mijn beste vrienden, dat hij mijn vader had kunnen zijn maakt niets uit. We hebben veel raakvlakken, dezelfde passies. We appen ook veel: over muziek natuurlijk, over wat we op tv hebben gezien. Een paar uitgevers hadden interesse in een boek over mijn, tussen aanhalingstekens, transitie. Ik had geen zin in zo’n egodocument slash goeroeboek. Ik ben ook geen diëtist of zo, ik ga mensen echt niet vertellen hoe ze moeten eten. Bij uitgeverij Thomas Rap zeiden ze: ga met Nico zitten. Goed idee. Ik heb een paar dagen met hem gekletst, heel ongedwongen, en hij heeft het mooi opgeschreven.”

In Lichtjaren beter vertel je hoezeer het je raakte dat in 2013 je manager, producer en bandleider Matthijs van Duijvenbode zijn eigen weg ging. Op Lightyears Better doet hij weer mee.

“Ja, we hebben wat nummers samen geschreven, hij heeft in de studio ook een dagje toetsen gespeeld. Nico stelde in het begin van de corona voor dat ik weer contact zou zoeken met Duijf. Hij wist dat die ook was gestopt met drinken en in een zelfde fase in zijn leven zat als ik. Ik was er kapot van toen onze wegen zich scheidden. Nu besef ik dat Duijf indertijd te veel petten op had. Hij was én een goede vriend én mijn manager én mijn mentor én mijn bandleider én mijn producer én mijn toetsenist én we schreven samen. Dat was te veel voor een gezonde relatie. Maar muzikaal werken we nog steeds heel goed samen. Toen we elkaar twee jaar geleden weer ontmoetten, leidde dat meteen tot het liedje Wandering Heart.”

En nu heet je nieuwe begeleidingsband The Wandering Hearts

“Ik vind het geweldig klinken, Tim Knol & The Wandering Hearts. Beetje seventies-achtig, à la Tom Petty & The Heartbreakers. Met bassist Jeroen Overman en drummer Kees Schaper speelde ik eerder. Nieuw in mijn band zijn gitarist Sam van Ommen en pedalsteelgitarist David Gram. Anne Soldaat, met wie ik altijd werkte, is nog steeds mijn nummer 1-gitarist, maar ik vond het leuk het eens anders te doen. Ik speel zelf op het podium bijna geen solo’s meer, maar wijs naar Sam of David: take it away. Dit is echt een liveband, verwacht niet dat we precies de plaat naspelen. Verwacht zeker ook niet dat je moet meezingen of meeklappen.”

Het album Lightyears Better verscheen bij Excelsior Recordings, het boek Lichtjaren Beter bij uitgeverij Thomas Rap. Zie voor optredens www.timknolofficial.com