Tim Hofman verovert drie prijzen op Televizier Gala

55ste Gouden Televizier-Ring Gala 2020 in Theater Carré, Amsterdam. Beeld EM-Press/Patrick van Emst / Brun

Het BNNVARA-programma versloeg donderdag met 63 procent van de stemmen favoriet Beste Zangers en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (beiden AvroTros). Beste Zangers grijpt al voor de derde keer mis.

Over Mijn Lijk is al sinds 2006 op televisie en volgt ieder seizoen een groep ongeneeslijk zieke jongeren. Het programma werd eerder gepresenteerd door Patrick Lodiers, Yvon Jaspers en Valerio Zeno. Sinds januari is Hofman het gezicht van het programma. Naar het laatste seizoen keken wekelijks zo’n miljoen mensen.

Met zijn 32 jaar is Hofman bovendien de op een na jongste winnaar ooit van een Televizier-Ster. Alleen Ali B was nog jonger toen hij in 2012 op 30-jarige leeftijd de Televizier-Ster in ontvangst mocht nemen.

Het is pas de eerste keer dat iemand uit de voormalige BNN-stal de prijs wint. De Vara was al wel meerdere keren winnaar met onder meer Paul de Leeuw, Paul Witteman en Jack Spijkerman.

Hofman kreeg de voorkeur boven André van Duin en de winnaar van de afgelopen twee edities, Beau van Erven Dorens. Van Duin greep eerder donderdag ook al mis in de categorie beste acteur/actrice. Die werd voor het tweede jaar op rij gewonnen door Elise Schaap. Ze versloeg ook Angela Schijf.

Chantal Janzen

Chantal Janzen mag zich voor het derde jaar op rij de favoriete presentatrice van Nederland noemen. Ze won haar zesde Televizier-Ster. Daarmee vestigt de RTL 4-presentatrice een record.

Sinds vorig jaar deelde Janzen het record met Yvon Jaspers. De Boer zoekt Vrouw-presentatrice won de Televizier-Ster tussen 2006 en 2012 vijf keer.

Janzen mocht de prijs de afgelopen twee jaar al mee naar huis nemen en ook in 2014, 2015 en 2016 kwam ze als winnaar uit de bus.

De concurrentie bestond dit jaar uit Eva Jinek, die de prijs in 2017 won en Miljuschka Witzenhausen. Voor haar was het de eerste keer dat ze was genomineerd.

Elise Schaap

Voor het tweede jaar op rij is Elise Schaap de winnares geworden van de Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Ze versloeg donderdag tijdens het Televizier Gala in Amsterdam André van Duin en Angela Schijf.

Schaap was het afgelopen jaar onder meer te zien in Familie Kruys, Nieuw Zeer en in de Netflix-hitserie Undercover. Ook speelde ze verschillende rollen in de TV Kantine.

Sinds 2016 worden er prijzen uitgedeeld voor acteurs en actrices. Schaap komt nu op gelijke hoogte met recordhouder Angela Schijf, die de eerste twee jaar won.

Oeuvre-ring

Ivo Niehe is onderscheiden met een Televizier Oeuvre-Ring. De presentator kreeg de prijs al voorafgaand aan de uitreiking uit handen van Paul de Leeuw.

“Ik wil nu janken, maar dat doe ik niet,” reageerde Niehe, die al ruim veertig jaar televisie maakt. “Ik vind het fantastisch.”

De oeuvreprijs is voor een tv-persoonlijkheid die van grote waarde is geweest in televisieland. In tegenstelling tot de andere prijzen is dit geen publieksprijs. Eerder ontvingen Willem Duys (1974), Mies Bouwman (2009) en Linda de Mol (2015) een soortgelijke Oeuvre-Ring.