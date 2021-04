Tim Hofman richt zijn vizier nu op de opperbazen van de macht

Tim Hofman doceert vanaf een TEDx-achtig podium, ondersteund door indrukwekkende visuele effecten. Beeld BNNVARA

Met zijn veelgeprezen serie BOOS streed Hofman ook al tegen onrecht, maar vaak op microniveau: een student die werd uitgeknepen door zijn huisbaas, een meisje dat was opgelicht door een bedrijf dat festivalkaartjes doorverkocht. Particuliere onderwerpen, die soms wel degelijk grote veranderingen teweegbrachten: zijn uitzendingen over de destijds 9-jarige Nemr die dreigde te worden uitgezet, leidde tot een kinderpardon.

Onderdrukte Oeigoeren

“Bij BOOS liepen we steeds vaker tegen de grote constructen aan,” zegt Hofman. “Je kunt een Kamerlid wel te spreken krijgen, een minister met een beetje moeite ook. Maar ceo’s van multinationals leggen nauwelijks publiekelijk verantwoording af, terwijl wat Shell doet gigantische impact op de wereld heeft.”

In Pak de macht, een zesluik dat hij maakte voor BNNVara, klimt hij daarom een tree hoger op de onrechtladder. De eerste uitzending gaat over het lot van de Oeigoeren, die al decennia worden onderdrukt door het Chinese regime. Hofman doceert vanaf een TEDx-achtig podium, ondersteund door indrukwekkende visuele effecten, over hoe een miljoen mensen opgesloten zijn in concentratiekampen, en hoe Nederland nalaat om deze mensen te helpen.

Gedegen journalistiek

Hofman heeft niet de illusie dat zijn programma de Chinese regering of Shell tot een ander beleid zal bewegen. “Maar mediaslagkracht kan wel belangrijk zijn om zaken in beweging te krijgen. Om onze regering op scherp te zetten en om mensen bewust te maken van hoe machtsstructuren werken.”

Pak de macht is in zowel vorm als inhoud een ambitieus programma. “Ik zag een mix voor me van Zembla en DWDD University, programma’s die ik zeer bewonder,” zegt Hofman. “Een mix van gedegen onderzoeksjournalistiek en entertainment, soms een beetje rouwdouwerig, en met een duidelijke boodschap.” Want ook daar is Hofman helder over: “Ja, ik heb een mening, ik vind er iets van. En dat zie je ook terug in mijn programma’s.”

Pak de macht is vanaf donderdag 15 april om 21.00 uur te zien bij BNNVara op NPO3.