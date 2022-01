Tim Hofman: millennial met een missie laat het Voice-imperium wankelen

Tim Hofman is een programmamaker met een missie. Met zijn brutale, confronterende en vaak moralistische stijl wist hij al menige misstand te onthullen. Nu brengt hij het machtige Voice-imperium aan het wankelen.

Engagement, daar laat programmamaker Tim Hofman (33) zich graag op voorstaan. Wat hij maakt, moet ergens over gáán, anders ziet hij er het nut niet van in. Het klimaat, het kinderpardon, de situatie van de Oeigoeren, huisjesmelkers, noem een misstand, en Hofman gaat eropaf. ‘Maar ik ben niet – gatver – een moraalridder, nee. Ik vind wel eens wat, dat wel,’ zei hij in 2019 in een interview met omroep Human.

Een maker met een mening dus, een man die iets vindt. Voor wie de misvatting aanhing dat millennials nauwelijks nog idealen hebben, Tim Hofman is het levende bewijs van het tegendeel. Hij wil graag een ‘doorgeefluik van zijn generatie’ zijn, en bewandelt daarvoor zijn eigen pad, ook binnen de NPO.

Hofman is, samen met Arjen Lubach, de enige binnen de publieke omroep die op zijn eigen online-kanalen mag publiceren, buiten de officiële kanalen van de publieke omroep om. En zo kan dus zijn dat het meest besproken maar nog door niemand bekeken programma van deze week, gemaakt onder de vlag van BNNVara, niet op één van de publieke netten, maar donderdag om 16.00 uur te zien is op het YouTubekanaal van Hofmans eigen programma BOOS.

Wat Hofman gaat onthullen over The Voice of Holland is nog niet bekend, wel dat het gaat om ernstige gevallen van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag: niet voor niets werden alle uitzendingen van de talentenshow en de vele spin-offs per direct geschrapt door RTL. Aan de uitzending ging maandenlang journalistiek graafwerk vooraf: afgelopen zomer deed Hofman al een oproep aan kandidaten van ‘een talentenshow’ om zich te melden als ze te maken hadden gehad met misstanden. Het tekent de onconventionele werkwijze van Hofman, die voor zijn programma put uit zijn eigen ‘online community’, bestaande uit vele honderdduizenden jongeren.

Confettikanon

Hofman begon aan drie verschillende universitaire studies, die hij geen van alle afmaakte. Pas als hij in 2011 wordt toegelaten tot de BNN University krijgt hij de wind in de zeilen. Een jaar later treedt hij toe tot het presentatieteam van Spuiten en Slikken, in 2014 wordt hij presentator van Je zal het maar hebben, waarin jongeren met een ernstige ziekte, aandoening of beperking centraal staan. In datzelfde jaar wint hij Wie is de Mol?, schuift hij geregeld aan als tafelheer in De Wereld Draait Door en is zijn status als BN’er compleet.

Engagement is hem als beginnende maker niet vreemd, een aan het maniakaal grenzend arbeidsethos evenmin. Hofman schrijft columns, boeken, dichtbundels, maakt documentaires in binnen- en buitenland en heeft al snel door welke mogelijkheden sociale media bieden bij het aanboren van een nieuwe, jonge doelgroep. In 2016 begint hij het online-programma BOOS, waarin hij ‘boze mensen onboos maakt’. Dit kan gaan om mensen die een kaartje voor een festival hebben gekocht maar zijn opgelicht, of studenten die overhoop liggen met hun huisbaas.

Hofman gaat onbevreesd en met draaiende camera op de veroorzakers van het onrecht af, en schuwt de confrontatie niet. Het programma heeft een eigentijds, snappy toontje, dat nauw aansluit bij de doelgroep, maar tevens de neiging heeft om oudere kijkers op de zenuwen te werken of buiten te sluiten. Dat niet iedereen gecharmeerd is van Hofmans polemische manier van opereren blijkt in 2017, als de zoon van vastgoedbaas Ton Hendriks hem een gebroken kaak slaat nadat Hofman een confettikanon heeft laten afgaan in de hal van zijn kantoor.

In 2018 maakt Hofman de documentaire Terug Naar Je Eige Land, over kinderen van asielzoekers die in aanmerking komen voor een kinderpardon. Hij neemt de 8-jarige Nemr mee naar de Tweede Kamer en laat hem aan politici vragen waarom ze hem het land uit willen zetten. Ongepast, vinden sommigen, maar wel effectief: nadat hij een burgerinitiatief heeft opgezet dat 250.000 keer wordt ondertekend, wordt het kinderpardon verruimd.

Jumpsuit

In 2020 is het succes vervolmaakt: Hofman wordt tijdens het Televizier Gala verkozen tot beste presentator van Nederland, wint een Televizier-Ster voor beste onlinevideoserie met BOOS en de Gouden Televizier-Ring met Over Mijn Lijk.

Hofman is verheugd over de sterrenregen die hem ten deel valt, maar wil zich niet laten verblinden door de roem. ‘Voor mij is televisie meer dan alleen een schouderklop op mijn glitterjasje krijgen, van een showtrap afdalen en een paar ton bij de commerciële omroepen innen.

Dat is geen sneer naar collega’s, voor mij werkt dat niet. Ik vind het leuk om dingen voor elkaar te krijgen, zoals het kinderpardon,’ zegt hij in een interview in de Volkskrant, waarvoor hij zich laat fotograferen terwijl hij zijn ogen opmaakt.

Hij vertelt ook dat hij graag jurken zou dragen, zoals hij eerder al het Televizier Gala bezocht op naaldhakken, met een jumpsuit aan. Zijn vriendin, model en programmamaakster Lize Korpershoek, draagt een mannenpak. ‘Overal stond dat we wilden breken met normatieve genderrollen, dat ik een statement wilde maken over masculiniteit,’ zegt Hofman erover. ‘Maar ik ging gewoon gekleed zoals ik dat mooi vind.’

Een activist is hij niet, vindt hij zelf. ‘Behalve als het gaat om onze generatie (...) Ik vind weleens wat, maar ik heb vooral een platform, een camera en mensen met een mening. Ik geef dat platform vorm en soms loop ik vooraan,’ zegt hij.

Daarmee lijkt Hofman zich bewust kleiner te maken dan hij is. Iemand die het machtige Voice-imperium kan laten wankelen, is meer dan iemand met een mening en een YouTubekanaal.