Tim den Besten maakt een beginnersfout op zijn eerste dag in de ggz

Nicolaas Veul (links) en Tim den Besten worden ieder op een andere afdeling tewerkgesteld. Beeld -

De meeste jonge programmamakers gaan naar warme landen om hun programma’s op te nemen, zo niet Tim den Besten en Nicolaas Veul. Vorig jaar liepen ze al stage op een middelbare school voor 100 dagen voor de klas, dit jaar doen ze dat in een Eindhovense ggz-instelling voor 100 dagen in je hoofd, waarvan gisteren de eerste van zes afleveringen was te zien.

De aansporing van hun mentor Annemiek op de eerste werkdag was goedbedoeld maar niet erg geruststellend: “Heel dapper dat jullie dit doen.” Haar eerste opdracht luidt: “Oordeel niet te snel, ga eerst maar eens wat cliënten ontmoeten.”

De aspirant-zorgbegeleiders worden ieder op een andere afdeling tewerkgesteld. Den Besten komt op een open afdeling met mensen met een licht verstandelijke beperking en daarnaast een ernstige stoornis. Daar maakt hij bij zijn eerste ontbijt al een beginnersfout door aan een cliënt te vragen waarom ze hier zit. Zijn begeleider Marlou corrigeert hem na het ontbijt: eerst kennismaken en vertrouwen winnen, dan pas vragen stellen.

Ook Nicolaas Veul heeft het niet makkelijk op zijn eerste dag. Hij mag meehelpen een kamer schoon te maken waar poep en braaksel tot aan de muren zit.

Later ontmoet hij Benno, een Ajaxfan die al 27 jaar in de ggz-instelling in Eindhoven woont. Lastig, dacht Lips, maar Benno heeft serieuzere problemen: hij heeft een sociale fobie en er zitten drie onzichtbare mannen in zijn hoofd. “Begint hier dan die andere wereld?” vraagt Nicolaas zich af na zijn ontmoeting met Benno. Het antwoord krijgt hij van verpleegkundige Kim: “Het lijntje tussen hier verblijven en hier werken is heel dun.”

Lips was onder de indruk van de eerste dagen en benieuwd naar de overige 100 dagen in je hoofd.

Reageren? hanlips@parool.nl.