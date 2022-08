Tim den Besten leek de Sinterklaasliedjesgate van zich af te hebben geschud

Lowlands, je was er of je was er niet. Lips was er niet. Beeld ANP / ANP

Lips is er geoefend in, ergens níét bij zijn. Hoort bij z’n vak, klaagt hij niet over. Iemand moet het nu eenmaal doen, tv kijken, en dat is Lips. Ook dit weekend offerde hij zich weer op terwijl - zo leek het - iedereen de paden op en de lanen in ging. Het pad naar Biddenhuizen dan vooral, want het leven was even terug te brengen op de simpele som: Lowlands, je was er of je was er niet.

Lips was er niet, hij zei het al, maar daar hoor je hem dus verder niet over. Prinsengrachtconcert, was hij ook niet trouwens. Nee hoor, Lips zat thuis televisie te kijken. Net zo leuk, mompelde hij tegen niemand in het bijzonder, want mevrouw Lips was wél ergens heen. Moet ze doen, fijn voor haar, dacht Lips.

Daar kwamen ze voorbij, de beelden vanaf de gracht, de mensen in hun bootjes erbij. Prachtige zomeravond natuurlijk, alleen maar blije gezichten. Hmm, dacht Lips, en hij schonk zichzelf wat in. Hij ging net weer zitten toen ‘Aan de Amsterdamse grachten’ werd ingezet - tja, ook weer magisch.

Even later, de registratie van een dag Lowlands, met Eva Koreman, Sagid Carter en Tim den Besten, die de Sinterklaasliedjesgate aardig van zich af leek te hebben geschud - en terecht, dacht Lips. Hij zag hoe The Opposites de tent afbraken en Carter die ze meteen daarna interviewde alsof het sporters na een wedstrijd waren. Hoe het was, wilde ze weten, maar we wisten het al: thunderhard. Daarna Eefje de Visser: betoverend. En nog meer moois, gitaren, zweet, extase en mensen, zoveel mensen die het allemaal meemaakten, die erbij waren. Al die mensen, maar Lips niet. Lips nooit. Helemaal oké hoor, echt, zei Lips zachtjes. Maar niemand die het hoorde.

