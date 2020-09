Tim den Besten ervoer in een labyrint hoe een psychose voelde

De outsiders. Beeld -

Vorige week volgde Tim den Besten een complotdenker en een antiracisme-activist in het nieuwe seizoen van De outsiders, zijn programma over mensen die het helemaal anders doen. Het thema van de tweede aflevering: mentale zorg. Of beter gezegd: mensen die dat hard nodig hadden, maar hun heil buiten de ggz hebben gezocht.

Alle drie hadden ze psychoses gehad en gingen ze die te lijf op geheel eigen wijze. De een danste alle ellende eruit, de ander schudde problemen van zich af zoals ze van Bhagwan had geleerd – Den Besten deed moedig mee, maar schrok toch even toen de vrouw tijdens het ritueel ‘Ik haat je!’ naar de grond begon te schreeuwen. Maar het meest had Lips te doen met Tim, een jongen die had geleerd een psychose te zien als een positieve ervaring die vooral niet bestreden moest worden met medicatie.

Hij nam Den Besten mee naar een psychesimulator, een donker doolhof vol lichtflitsen, trekkoorden, vreemde bliepjes, en gordijnen met ogen. “Voelt een echte psychose ook als een labyrint?” wilde Den Besten weten. Dat deed het, maar er was ook iets moois aan, antwoordde Tim: in het donker had hij licht gezien.

Medicatie had er in het verleden voor gezorgd dat hij geen stemmen meer hoorde die hem vertelden dat hij de reïncarnatie van Jezus was, maar had hem ook afgevlakt. Daarom hield hij het nu bij af en toe een ademhalingre­treat. Als je een psychose kon doorleven, kwam je daar sterker uit, vond hij.

Zijn streven naar een medicatievrij bestaan bleek weerbarstiger dan gedacht toen Den Besten voor het avondeten aanschoof bij Tims familie. Zo mooi als de psychotische ervaringen voor Tim waren, zo traumatisch was het voor zijn ouders en zus geweest. Met of zonder medicijnen: Lips gunde ze allemaal een probleemvrij bestaan.

