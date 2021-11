Tikkietakkievoetbal in ’s lands grootste vergaderzaal

Lisa Westerveld van GroenLinks was ter ore gekomen dat veel mensen er maar niet in slaagden om een afspraak te maken met de GGD voor een coronatest. Beeld NOS

Het schijnt bedacht te zijn om de politiek spannender te maken: het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Tikkietakkievoetbal, maar dan in ’s lands grootste vergaderzaal. Een poging om de politiek dichter bij de burger te brengen, zodat die zich niet de hele dag meer af hoeft te vragen wat ze daar in Den Haag zoal uitspoken.

Lips ging er eens goed voor zitten om te kijken of het na al die jaren van vragenuurtjes een beetje was gelukt met de goede voornemens. Achter het spreekgestoelte verscheen een mevrouw die hem vagelijk bekend voorkwam. Het bleek Lisa Westerveld van GroenLinks. Haar was ter ore gekomen dat veel mensen er maar niet in slaagden om een afspraak te maken met de GGD voor een coronatest.

Nu zullen we het krijgen, dacht Lips. Daar was Hugo de Jonge al, de veelgeplaagde minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die kende hij natuurlijk wel.

De Jonge begon over frictie en het bekende boodschappenmandjesprobleem. Lips had geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar goed klonk het wel. Volgens De Jonge, daar kwam het toch eigenlijk wel op neer, was er helemaal geen probleem.

Welles, hield Westerveld vol.

Nietes, zei De Jonge. Of in elk geval woorden van gelijke strekking.

Lips zag hoe de halve Kamer over de minister heen buitelde. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken bleek niet van plan om rustig te gaan slapen. Al snel luidden er noodklokken en vielen de woorden onbegrijpelijk, code zwart en puinhoop. “Testen voor klachten is wachten,” rijmde SP’er Jasper van Dijk er gevat op los.

De Jonge gaf geen krimp: “Het is voorwaar indrukwekkend wat we allemaal georganiseerd krijgen in dit landje.” En dat was dat. Einde vragenuurtje.

’s Avonds keek Lips naar het nieuws. Al wat er voorbij kwam, het boodschappenmandjesprobleem was het niet.

Reageren? hanlips@parool.nl.