Tikje oneerbiedig: Catherine Dior als bijproduct van haar beroemde broer, de modekoning

Catherine Dior (1917-2008). Beeld Pictorial Press Ltd / Alamy

Justine Picardie, voormalig hoofdredacteur van het modeblad Harper’s Bazaar en auteur van een biografie van Coco Chanel, is duidelijk in haar element als ze over de door Christian Dior geïntroduceerde New Look schrijft: ruisende rokken en een golvend zandlopersilhouet, waartoe de taille in een korset werd gesnoerd en de buste opgevuld. Het kost haar meer moeite, zo lijkt het, om de hoofdpersoon van deze biografie, Christians twaalf jaar jongere zus Catherine, in beeld te krijgen.

Er is kennelijk maar weinig te vinden over deze lievelingszus van Christian, behalve dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat en dat de door het modehuis Dior in 1947 gelanceerde parfum Miss Dior naar haar vernoemd was. Het is ook een beetje jammer dat de biograaf vaak in de ik-vorm schrijft en ons deelgenoot maakt van haar fantasieën terwijl ze naar een oude foto van Catherine kijkt, of naar een plaats op zoek is waar Catherine is geweest.

De interessantste hoofdstukken gaan over de bezetting. Catherine was actief voor de ondergrondse organisatie F2. Zij verzamelde inlichtingen, tikte die op een schrijfmachine (die ze haar hele verdere leven is blijven gebruiken) en anderen zorgden ervoor dat deze rapporten naar de Britse geheime diensten werden verstuurd.

Via de modewereld van haar broer krijgen we als het ware een zijzicht op de Duitse bezettingsmacht in Parijs. Hoe Emmy Sonnemann, de echtgenote van Hermann Göring, de modeshows afliep, hoe de Parijse correspondente van Harper’s Bazaar Marie-Louise Bousquet in weerwil van de oorlog haar salons bleef houden, en waar ‘beschaafde’ Duitse officieren zoals Ernst Jünger acte de présence gaven. Natuurlijk was Jünger een onversneden nazi, toch raakte hij bevriend met de pacifist en opiumverslaafde Jean Cocteau.

Rue de la Pompe

Catherine woonde in het appartement van haar broer in de chique Rue Royal. Op 6 juli 1944 werd ze vanwege haar verzetswerk gearresteerd en naar het beruchte adres 180 Rue de la Pompe overgebracht, martelkamer van de nazi’s. Catherine heeft na de oorlog nooit over haar verblijf in Rue de la Pompe gesproken, maar Picardie heeft een zoon opgespoord van Liliane Dietlin, ook lid van F2, die via zijn moeder wist dat Catherine door de martelingen geen kinderen kon krijgen. Misschien dat ze daarom haar leven lang een relatie had met een getrouwde man die ze uit het verzet kende: Hervé de Charbonneries.

Via de gevangenissen Fresnes en Romainville kwam Catherine op 22 augustus 1944 aan in het concentratiekamp Ravensbrück, het enige Duitse kamp uitsluitend voor vrouwen. Na Ravensbrück werd Catherine getransporteerd naar het dwangarbeiderskamp in Targau, waar ze granaathulzen in zuurbaden moest dompelen. Na de oorlog kreeg ze van zowel de Franse, de Poolse als de Britse regering hoge onderscheidingen voor haar verzetswerk.

De successen van Christian

Natuurlijk kan het leven van Catherine Dior niet beschreven worden zonder haar beroemde broer, you never walk alone, maar Picardie overdrijft een beetje, met zinnen als: ‘Toen Catherine voor de rechter verscheen als getuige in het proces van de Rue de la Pompe, was Christian druk bezig met het creëren van zijn lente/zomercollectie voor 1953, die hij de Tulipe-lijn noemde.’

Een van de laatste hoofdstukken begint met de zin ‘Eindelijk zijn we alleen, Miss Dior en ik, in het stille archief van Christian Dior.’ Vervolgens gaat het hele hoofdstuk toch weer over de ontwerpen van Christian Dior en de successen die hij daarmee boekte.

‘Catherine leefde nog vijftig jaar na de dood van haar broer’ in 1957, schrijft Picardie en dan houdt de biografie op. Een tikje oneerbiedig om Catherine Dior zo als een bijproduct van haar broer af te doen. Onnodig ook, want de overtuigende hoofdstukken uit de eerste helft van haar leven doen vermoeden dat zij ook zonder haar broer een interessant bestaan had. In ieder geval weten we dat ze tot aan haar dood van bloemen en tuinieren hield, net als Christian.

Miss Dior Justine Picardie

vertaald door Ineke Lenting

Nieuw Amsterdam €29,99

375 blz.