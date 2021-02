Tijs van den Brink ging op zoek naar volmachten voor de verkiezingen

De verloren stem - NPO 2. Beeld EO

Lips mag dan een zwevende kiezer zijn, hij heeft altijd trouw van zijn stemrecht gebruikgemaakt. Net als Tijs van den Brink, die zo’n fanatieke stemmer is dat hij zichzelf elke keer dat hij mag stemmen op een taartje trakteert om het feest van de democratie te vieren. Dat bekende Van den Brink aan het begin van De verloren stem, een nieuw EO-programma waarin hij op zoek gaat naar de 2,3 miljoen Nederlanders die niet of blanco stemmen. Zijn missie: ze een zetje in de goede richting geven en desnoods bij volmacht namens hen stemmen op verkiezingsdag.

Dat laatste vond Lips een nogal dubieuze manier om iemand met argwaan over de politiek te overtuigen.

Maar goed, Van den Brink streek neer in een Rotterdamse prachtwijk, om een fraai politiek eufemisme voor een letterlijke afbraakbuurt te gebruiken. Daar trof hij vooral bewoners aan die trots waren op hun wijk en betreurden die plat moest voor dure woningen. Tragisch, maar het leek Lips een gevalletje gemeentepolitiek, en de komende verkiezingen zijn landelijk.

Verderop had ene Charlie specifieke redenen om niet te stemmen: ze was boos dat alleen 70-plussers per post mogen stemmen. Dat ze zelf 70-plusser was, deed er voor haar niet toe: Charlie ging niet stemmen, uit solidariteit met de 70-minners die niet per post konden stemmen.

Daarna interviewde Van den Brink nog een reclame­maker die vond dat politici te veel holle slogans gebruikten, ongevoelig voor de ironie dat hij zelf voor zijn werk dergelijke slogans verzint.

Van den Brink concludeerde dat hij strijdbare niet-stemmers had ontmoet, maar Lips hield het op stemgerechtigden die zo in hun eigen argumenten waren verdwaald, dat ze de weg naar het stemhokje niet meer wisten te vinden.

