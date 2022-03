Tijl Nuyts wint Herman de Coninckprijs 2022 met poëziebundel Vervoersbewijzen

Tijl Nuyts. Beeld Sophie Dewispelaere

Nuyts wordt beschouwd als een grote belofte in de poëziewereld. Zijn debuutbundel Anagrammen van een blote keizer werd in 2017 al genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs.

Toch is de 29-jarige Nuyts een verrassende winnaar van de Herman de Coninckprijs, die jaarlijks de beste Nederlandstalige poëziebundel uitkiest. Charlotte van den Broeck (Aarduitwrijvingen) en Lieke Marsman (In mijn mand) golden als grootste kanshebbers. Verder waren Parool-columnist Babs Gons (Doe het toch maar), Anne Broeksma (Vesper) en Sasja Janssen (Virgula) genomineerd.

De jury, onder voorzitterschap van hoogleraar Nederlandse taal, literatuur en cultuur te Leuven Elke Brems, omschrijft de bundel van Nuyts als ‘een poging om het alledaagse te verzoenen met het goddelijke’, uitmondend in ‘heel eigenzinnige en fascinerende gedichten, die volkomen origineel en vernieuwend zijn’.

Vervoersbewijzen zorgt voor ‘een wervelend poëtisch parcours per trein, tram, deelauto of te voet door en rond Brussel’, ‘een hoogst originele gps voor een multicultureel en multireligieus stadslandschap’, bovendien ‘met brille geschreven, geestig en surrealistisch’.

Brusselaar Nuyts, eindredacteur bij het tijdschrift Kluger Hans, ontvangt 7500 euro prijzengeld en volgt op de erelijst Alfred Schaffer op. Zijn werk verschijnt bij uitgeverij Wereldbibliotheek. De jury bestond, naast Brems, uit Kristien Bonneure, Anne ter Beek, Kristien Hemmerechts en Sophie Kok.