Tijl Beckands flipavontuur roept geen sympathie op

Een ‘flipavontuur’ noemde Tijl Beckand zijn programma De moeite waard?! Het avontuur hield in dat Majoke, een ietwat kakkineus maar hands-on type, en haar 21-jarige zoon Marijn een vervallen huis kochten om het op te knappen en door te verkopen. Flippen, in jargon.

“Hoeveel centjes willen jullie eraan overhouden?,” vroeg Beckand. Vijftig- tot zestigduizend euro zou leuk zijn, aldus moeder en zoon, die een losstaand jarenzeventighuis in Twente op de kop hadden getikt – en daar moest nogal wat aan gedaan worden. “Je stookt je, plat gezegd, helemaal de tering,” zei aannemer en televisiester-in-wording Bob Sikkes.

Vervolgens begon wat we al van zoveel klus- en verbouwingsprogramma’s kennen: het slopen van badkamers, het doorbreken van muren, het stuken, schuren, verven. En uiteraard het gevloek en gekibbel, in dit geval tussen moeder en zoon, over wie de kijker verder nauwelijks informatie kreeg. Was er nog een vader in beeld, had moeder nog een andere baan, en waar haalden ze de financiële middelen vandaan om zomaar zes ton op te hoesten?

Dat was dan ook de voornaamste makke van het programma (de ongeïnteresseerde presentatie van Beckand en het overduidelijk ontbreken van chemie tussen hem en Sikkes hielp ook niet): mensen die overduidelijk winnaars zijn op de door en door verziekte woningmarkt roepen niet bijster veel sympathie op.

Uiteindelijk slagen Majoke en Marijn erin om het fletse huis binnen 5 maanden te transformeren tot een dertien-in-een-dozijn Fundacliché, met de niet te vermijden visgraatvloer, strakke keuken en industriële glazen tussendeuren. “Ze snappen hoe je iets in de markt zet,” oordeelde Sikkes goedkeurend. De lokale makelaar sprak, met eurotekens in z’n ogen, van het ‘snoepje van de week’.

Het wekte dan ook weinig verbazing dat het huis met dikke winst doorverkocht werd. Moeder en zoon, ze leken inmiddels slaande ruzie te hebben, streken een kleine 85 duizend euro op. ‘Tevreden?’ wilde Beckand van Majoke weten. Nou en of. Als kijker was het lastig om te delen in de euforie, daarvoor staan tegenover deze twee winnaars net iets te veel verliezers, die enkel kunnen dromen van een betaalbare woning.

