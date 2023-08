Tijl Beckand presenteert een quizje dat niks om het lijf heeft

Waar gaat het over? op RTL4. Beeld RTL$

Verfrissend eerlijk, de zin waarmee Tijl Beckand deze week zijn nieuwe programma introduceerde. “Ruben Nicolai is op een welverdiende vakantie dus ik neem het even van hem over met een spelletje uit hetzelfde quizlaboratorium.”

Zou het echt? Is er ergens in de kelder van het RTL-kantoorkolos op het Mediapark een lab verstopt waar mannen en vrouwen met witte pakken en spatbrillen quizjes aan het uitdokteren zijn, die één voor één op televisie verschijnen?

Je zou het bijna geloven, want het genre is helemaal terug van weggeweest. RTL heeft wegens een wel erg lange zomerstop van GTST om acht uur een gat in de programmering te vullen, en dat gebeurt dagelijks met simpele vraagspelletjes. Die scoren beter dan GTST en, ook niet onbelangrijk voor een commerciële zender, kost maar een fractie van een dagelijkse soap.

Verbanden leggen

Nicolai was de afgelopen weken te zien met Ik weet er alles van! en vanaf maandag neemt Beckand het stokje over met Waar gaat het over? Ook dit is een spelletje dat niet al te veel om het lijf heeft. Sterker nog: de alchemisten in het quizlaboratorium hadden overduidelijk weinig inspiratie toen ze met deze vondst op de proppen kwamen.

Waar gaat het over? draait om het leggen van verbanden. De kandidaten krijgen bijvoorbeeld plaatjes te zien van een blikje Red Bull, een Mercedesster en een steigerend paard en moeten dan bedenken dat het om Formule 1 gaat. Of ze moeten een hemellichaam raden terwijl het refrein van Venus van Shocking Blue klinkt. “We gaan op zoek naar een Nederlandse stad,” zegt Beckand, en Danny de Munks Mijn stad schalt door de studio. ‘Amsterdam!’ zegt een kandidaat. Goed geantwoord.

Klassieke finale

Het programma werkt toe naar een finale waarin twee deelnemers tegenover staan, het doet een beetje denken aan de tweestrijd waarmee De Slimste Mens besluit. De winnaar mag de volgende dag terugkomen en maakt kans op een geldprijs, afijn, u snapt het allemaal wel.

Is Waar gaat het over? een aanwinst voor de Nederlandse televisie? Niet bepaald. Maar kijkt het tijdens het uitbuiken op de bank een halfuurtje lekker weg? Ja, eigenlijk best wel.

