Tijl Beckand droeg skinny jeans waar Hugo de Jonge voor zou terugdeinzen

Tijl Beckand heette de kijkers van de De 1% Quiz schreeuwend welkom. Beeld RTL

Spelletjestelevisie is terug van nooit helemaal weg geweest, en Lips weet nou niet of hij daar echt gelukkig mee is. Op vrijdagavond is op SBS6 het hallucinante Think inside the box te zien, waarbij geraden moet worden wie of wat in een gigantische doos zit (Marijke Helwegen, een raceauto), op zaterdagavond heeft Matthijs van Nieuwkerk een spelprogramma dat Lips dusdanig ingewikkeld leek dat hij koos voor RTL 4, dat De 1% Quiz uitzond.

Daar heette Tijl Beckand, in vale skinny jeans waar zelfs Hugo de Jonge voor zou terugdeinzen, de kijker schreeuwend welkom. ‘Ik heb er zin in!,’ riep hij, staand in een rond decor, waarin honderd in neon maar donker uitgelichte deelnemers zaten. Die setting herkende Lips uit talloze andere quizzen, maar blijkbaar is dit de standaard voor dit soort programma’s.

In tegenstelling tot The Connection van Van Nieuwkerk was hier onmiddellijk duidelijk wat de bedoeling is: de deelnemers moeten vragen beantwoorden, degenen die het foute antwoord geeft valt af en uiteindelijk blijven er een paar over die strijden om een pot geld. Verder de vaste ingrediënten: eindeloze spanningsopbouw bij iedere vraag, dreigende muziek tijdens het nadenken, en een presentator die veinst mee te leven met de deelnemers.

Beckand moest sowieso flink aan de bak om nog iets te maken van dit flinterdunne format, voor zijn grapjes was zelfs een lachband nodig om ze over te laten komen in de huiskamer. In de studio was het verder sfeerloosheid troef.

Nee, Lips was niet weg van De 1% Quiz, maar misschien had dat ook te maken met de ongemakkelijke conclusie dat hij zelf niet te bleek te behoren tot de 1% slimste mensen van Nederland. Deelnemers Niels, Odette en Roy wel, zij wonnen ieder 15.833 euro. Zo waren er tenminste nog 3 mensen blij geworden van deze televisieavond.

