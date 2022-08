Tijdens Zomergasten met Lieke Marsman keek Janine Abbring steeds hulpelozer

Zomergast Lieke Marsman tegenover Janine Abbring. Beeld VPRO

Ze had bewust energie gespaard, vertelde ze aan het begin van Zomergasten. Maar gaandeweg de uitzending zag Lips Dichter des Vaderlands Lieke Marsman vermoeid raken. Slechts vijf weken nadat haar rechterarm en schouder waren geamputeerd zat ze tegenover presentator Janine Abbring voor drie uur live televisie. “Met een make-upje kan je veel doen.”

Het verlies van het lichaamsdeel deed haar niet zoveel, vertelde ze. Had ze ervoor gekozen de arm en schouder te behouden, dan zou ze veel meer pijn hebben gehad dan nu. Dan zou het snel naarder zijn geworden. Nu was het gewoon pijn, het betekende verder niet zoveel voor haar. Nuchter, indrukwekkend.

Marsman is ziek, ze zal vroeg of laat overlijden aan kanker, en ze is open over haar gezondheid. Maar ze neemt ook scherp en humoristisch deel aan het maatschappelijk debat, ze roert zich op Twitter en ze is jong, vrouw en dichter: het had zomaar een gedenkwaardige Zomergasten kunnen worden.

En hoewel Lips geïntrigeerd was en bleef door Marsman en haar televisieavond, betrapte hij zichzelf erop dat zijn gedachten toch regelmatig afdreven, zoals wel vaker tijdens Zomergasten. Marsman koos voor fragmenten uit programma’s die zich niet makkelijk in vijf minuten lieten gebruiken. Over collega-dichter Gerrit Kouwenaar, leven na de dood en nog zo wat. Fragmenten waar regelmatig geen touw aan vast te knopen was, maar waarbij Marsman vaak ook niet verder kwam dan dat het ‘gewoon goed’ was.

Abbring, van wie Lips zich wel eens afvraagt of ze eigenlijk wel gelukkig is als presentator, keek hulpelozer en hulpelozer. Stel toch gewoon een vráág, dacht Lips even na tienen, al is het er maar één. Abbring wilde er niet aan. Het is jouw avond, bleef ze maar benadrukken tegen Marsman. Daardoor was het niet bepaald Lips’ televisieavondje.

