Tijdens Amsterdam Fashion Week wordt getoverd met upcycling

Viktor & Rolf Beeld Hilde Harshagen

Alex, de pr-dame van Viktor en Rolf, hield haar hart vast toen ze vanochtend 25 man internationale pers op Fatbikes kriskras de stad door stuurde, maar iedereen kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Het is de eerste keer dat de welbekende heren acte de présence geven tijdens Amsterdam Fashion Week. Waarom? Viktor Horsting: “We werden uitgenodigd en dachten: waarom niet. We willen nooit ergens anders dan in Parijs showen, maar wel Amsterdam steunen, dus bedachten we iets met een ludiek gehalte.”

Modelabel Martan

Amsterdam is een interessante hub geworden voor circulaire mode, dat toont zich ook in de keuze voor modelabel Martan (een samenvoeging van Marten en Kristan, de tweede namen van Diek Pothoven en Luuk Kuijf), dat woensdag de modeweek mocht aftrappen in Grand Hotel Amrâth. Een verhalende show, waarbij het publiek steeds een verdieping verkaste en zo de modellen en acteurs (waaronder Susan Visser en Sigrid ten Napel) tegen het lijf liep.

De collectie, met veel bodyconscious jurken, was volledig gemaakt van afgekeurd luxe hotellinnen: damasten tafelkleden en lakens van Egyptisch katoen met een scheurtje of vlekje. “We willen niet nóg meer toevoegen aan die enorme afvalzooi die er al is,” verklaarde Diek Pothoven, een van de drie ontwerpers, zijn keuze voor upcycling. “Tegelijkertijd, als ik géén mode meer zou kunnen maken zou ik doodongelukkig zijn.”

Op de show waren maar liefst 130 inkopers en retailers uit Nederland, Duitsland en België afgekomen. Reden: “Veel upcyclemerken hebben problemen met opschalen, je moet al het materiaal maar kunnen vinden. Dat probleem hebben wij niet, er is zo’n overschot aan hotellinnen.”

Upcycling

Ook Viktor & Rolf wijdden eerder een aantal collecties specifiek aan upcycling. Rolf Snoeren: “Maar we proberen het nu wat meer te integreren in de collecties, zonder dat het meteen een hoofdonderwerp is. Zo werken we bijvoorbeeld met stoffen die volledig plantaardig zijn gemaakt.”

“Maar we zijn natuurlijk niet voor niets gestopt met het maken van die grote prêt-à-portercollecties,” vult Horsting aan. “Onze huidige mannen- en tulecollecties zijn kleinschalig opgezet.”

Het label van de heren bestaat volgend jaar dertig jaar, dat zal zeker groots worden gevierd, maar dat het feest in Amsterdam zal plaatsvinden lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Bij Boutique in de Jordaan (Bloemstraat 44) zijn exclusief tot en met zaterdag meerdere V&R collecties te zien.