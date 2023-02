Tijdens Alles voor de bruiloft vloeit de levensvreugde langzaam weg

Beeld NPO

Poeh, dat viel niet mee. Lips keek een aflevering van Alles voor de bruiloft en voelde gedurende dat halve uur de levensvreugd langzaam wegvloeien. En dat terwijl het programma waarschijnlijk juist het tegenovergestelde beoogt.

In Alles voor de bruiloft worden Nina en Susanna, twee vrolijke, vlotte meiden, gevolgd tijdens hun werk als weddingplanner. En dat is precies even spannend als je het je voorstelt. Er moet een ceremonie worden geregeld, dan een diner en daarna een feest. Er gaat wat mis, er is even stress, en uiteindelijk komt alles toch nog goed. Zelden had een programma zo’n voorspelbare spanningsboog.

Zo zag Lips hoe Jim en Paula samen met Nina en Susanna bruidstaart gingen proeven (het werd die met passievrucht), hoe ze de feestlocatie inspecteerden (ze hoopten op goed weer) en dat Jim het bruidsboeket voor zijn toekomstige vrouw uitkoos. ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Heel attent en bijzonder’, vond Nina. ‘Heel leuk dat Paula hem echt vertrouwt en dit lekker bij hem kan laten.’ ‘Echt kicken,’ zei Jim toen hij het boeketje zag.

Een bruiloft heet de mooiste dag uit je leven te zijn en ongetwijfeld geldt dat ook voor de stellen die in beeld komen. Tegelijkertijd is het een gebeuren dat bol staat van de clichés en zoetsappigheid en volkomen oninteressant is voor wie het bruidspaar niet kent. Het organiseren van een huwelijksfeest is evenmin erg ingewikkeld. Een kwestie van een hoop belletjes plegen, regelen dat alles op tijd klaar staat en ervoor zorgen dat iedereen te eten en te drinken heeft.

Het pleit voor Nina en Susanna dat zij oprecht betrokken zijn bij de stellen die met hen in zee gaan, al vond Lips het overdreven dat ze beiden aan het grienen waren tijdens een huwelijksvoltrekking. ‘Er is altijd een moment van ontlading bij het ja-woord,’ zeiden ze, terwijl ze naast elkaar stonden te snikken. Lips kan echt wel wat tuttigheid hebben, maar er zijn grenzen.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.