Tijd voor de Oscars 2023: ‘Het wordt Everything Everywhere All at Once’

Grote Oscarbeelden staan klaar voor de uitreiking in Hollywood. Beeld AFP

Heb je er een beetje zin in? Is de popcorn al gekocht?

“Geen popcorn, maar koffie! Het wordt weer een doorwaakte nacht van ongeveer 2.00 tot 6.00 uur. Maar ik heb er zin in hoor. Het is altijd weer bijzonder, al die sterren in uitbundige jurken en pakken. En er gebeurt altijd iets. Vorig jaar sufte ik net een beetje weg, tot Will Smith ineens het podium opliep en Chris Rock een klap gaf. Toen moest ik even drie keer met mijn ogen knipperen.”

Cate Blanchett in Tár.

Hoe sleep je ons die nachtelijke uren door?

“Ik houd in het liveblog bij wie welke prijs wint, maar deel ook mijn persoonlijke triomfen en teleurstellingen. Als Cate Blanchett (Tár) de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol niet wint, lees je waarom dat niet terecht is. Michelle Williams (The Fabelmans), Ana De Armas (Blonde) en Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) zijn trouwens ook prima, maar Blanchett is voor mij een duidelijke winnaar.”

En welke acteur krijgt het gouden beeldje?

“Het zal gaan tussen Brandan Fraser (The Whale) en Austin Butler (Elvis), en dan kies ik de laatste. Wat zo knap is aan Butler, is dat hij niet per se op Elvis lijkt, maar hem toch echt is. In beweging, in stem, alles. Maar mijn persoonlijke favoriet is Paul Mescal in Aftersun. Fenomenale rol. Aftersun is wat mij betreft sowieso de mooiste film van het jaar, maar hij is niet genomineerd voor beste film – een persoonlijke teleurstelling.”

Welke film moet dan wél winnen?

“Mijn eigen favorieten zijn Tár en Triangle of Sadness. Maar het wordt Everything Everywhere All at Once. Die film is het vaakst genomineerd en staat bij alle bookmakers bovenaan. Het is een knotsgekke film, dus ook leuk als-ie wint.

De organisatie heeft de laatste jaren zijn best gedaan om diversere en jongere mensen te laten stemmen, zodat de winnaars ook diverser zouden worden. Maar Steven Spielberg had The Fabelmans zes jaar geleden ook kunnen maken. Bij Top Gun: Maverick heb ik me prima vermaakt, maar nadat-ie was afgelopen, heb ik er geen seconde meer aan gedacht. De beste film moet in je hoofd blijven. Nomadland (2021) en Parasite (2020) waren daarom goede winnaars, maar weet jij nog wie vorig jaar won?”

Phoe, eerlijk gezegd niet nee.

“Coda. Dat was een gekke beslissing. Die film is helemaal niet blijven hangen.”

Bij de uitreiking van vorig jaar haalt Will Smith uit naar Chris Rock. Beeld Getty

De klap van Will Smith daarentegen… Wat zal de rel dit jaar zijn?

“Ik verwacht dat iedereen z’n lesje wel heeft geleerd: Will Smith is tien jaar niet welkom. Maar er moet wel wát gebeuren. En bij de Oscars geldt wat mij betreft: hoe ongemakkelijker, hoe beter.”

“Er is in de aanloop al wat gedoe geweest over Andrea Riseborough, die onverwacht genomineerd werd voor haar rol in To Leslie. Ze zou in beeld gekomen zijn doordat veel sterren positief over haar postten op sociale media. Onder anderen New York Times-filmcriticus Robert Daniels uitte vervolgens zijn ongenoegen. ‘Zwarte vrouwen krijgen die campagne nooit. En worden altijd benadeeld,’ tweette hij. Ik weet niet of dat zo is, maar er zijn dit jaar nauwelijks zwarte vrouwen genomineerd.”

En wat vind je van de presentator, Jimmy Kimmel?

“Dat kan wel leuk zijn, toch? Vorig jaar maakten presentatrices Amy Schumer, Regina Hall en Wanda Sykes de grap dat zij met z’n drieën goedkoper waren dan één man. Opvallend dat het nu dan toch weer die ene, witte man is geworden. Ze hadden Chris Rock moeten vragen.”