Tientallen meldingen over grensoverschrijdend gedrag van Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato

Screenshot uit Boos. Beeld -

Eén van de aangiftes tegen rapper en coach Ali B is vanwege verkrachting, maar hij maakte nog veel meer slachtoffers. Het meisje dat aangifte deed heeft daar jaren mee gewacht. Ze heeft voor de opname van Boos al met de politie gesproken en aangifte gedaan.

Een ander meisje kreeg een rondleiding van Ali B door zijn studio in Almere, ook nadat haar deelname al was afgelopen. Ineens begon hij haar te zoenen. Zij vond hem zo machtig, dat ze verstijfde en het over zich heen liet komen. Ze hebben seks gehad. Daarna kleedde zij zich aan en ging hij aan een bureau zitten, keek haar liveshow terug en gaf commentaar. Hij zei: “Als je volgend jaar weer meedoet, moet je het me even laten weten. Dan kom je in mijn team en dan kom je heel ver.”

Ze heeft hem gevraagd: “Heb je dit vaker gedaan, met andere meisjes?” Ali zou gereageerd hebben: “Ja ja, dit doe ik wel vaker.” “Niemand gelooft jou,” sneerde Ali naar haar, op de vraag of hij niet bang was dat het naar buiten zou komen. Dit speelde acht jaar geleden.

Beeld -

Een vrouw van 20 jaar was bij een schrijverskamp, in 2018, en kwam ook naar de studio. Daar werd ze tegen haar zin in gezoend door Ali, daarna stak hij zijn hand in haar broek. Hij bood haar geld om te blijven toen ze weg wilde. Een andere vrouw ging met hem naar een feestje. “Ik dacht: we gaan gezellig een drankje doen, maar het bleek dat hij seks wilde. Hij pakte een condoom. Ik wilde niet, had een been in het gips. Hij was te oud, hij had kinderen. Hij zei: ‘Het is zo voorbij, kom op schatje.’ Toen hij klaar was belde hij een taxi.”

Dickpics

Zanger Marco Borsato had het voorzien op jonge meisjes. “Drie jonge vrouwen vertellen ons dat Marco hen overwegend in werksferen ongevraagd en langdurig betast heeft op de billen. Een van hen is medewerker van The Voice,” aldus Hofman. Ook melden zich drie kandidaten van The Voice Kids. Een kandidate van 14 jaar vertelt dat Borsato haar op de billen betaste. Toen ze wegliep zocht hij haar opnieuw op. Haar ouders bevestigen dit verhaal. Dit gebeurde tijdens de barbecue van The Voice Kids.

Er kwamen negentien meldingen binnen bij de redactie van Boos over Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol. Die komen van kandidaten, medewerkers en ex-medewerkers van The Voice. Allemaal jong en vrouw. Rietbergen stuurde onder meer ongevraagd dickpics. De programmaleiding deed het af als een grapje.

John de Mol liet zijn zwager in 2019 alle hoeken van de kamer zien. ‘Ik moest me inhouden om hem niet op zijn bek te slaan.’

Screenshot uit Boos.

Veiligheid waarborgen

Het programma is een half uur na plaatsing op YouTube meer dan 30.000 keer bekeken. Mensen kunnen geen reacties plaatsen bij de video. “Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen,” aldus de makers.

Maandenlang hebben Boos-maker Tim Hofman en zijn team gewerkt aan de aflevering die om 16.00 uur online is gekomen. “We hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt,” zei Hofman eerder. Naar aanleiding van de Boos-aflevering werd er in opdracht van producent ITV en RTL een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen.

‘Seksuele aard’

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende de aantijgingen aan zijn adres en stapte op. Hij gaf toe dat hij in het verleden relaties van ‘seksuele aard’ met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. “Vrouwen voelden zich door hem geïntimideerd,” zegt Hofman over hem in de aflevering. Hij zou een machtspositie hebben. Linda de Mol maakte maandag bekend haar relatie met Jeroen Rietbergen te hebben verbroken.

Tegen The Voice-coach Ali B liggen twee aangiftes bij het Openbaar Ministerie. RTL besloot na de eerste aangifte de samenwerking met de rapper stop te zetten zolang het onderzoek loopt.

OM: slachtoffers The Voice moeten zich bij politie melden