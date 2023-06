Thrillerschrijfster Karin Slaughter: ‘Vrouwen zijn zelf hun ergste vijand’

Karin Slaugther: ‘Als slechts één vrouw door mijn boek uit een giftige relatie stapt, heb ik mijn doel bereikt.’ Beeld Alison Cohen Rosa

Toen ze klein was zat de oma van Karin Slaughter (52) tijdens familie-etentjes geregeld met een blauw oog aan tafel. Of met een gebroken arm, pijnlijke ribben. Haar ooms lachten dan. Maakten grappen: wat een onhandige stuntel is ze ook. “Pas veel later kwam ik erachter dat mijn opa haar stelselmatig mishandelde. De hele familie zweeg jarenlang. En zolang er niet over zulk geweld wordt gepraat, stopt het niet. Daarom gaan mijn verhalen onder meer daarover. Want iedereen kent wel een collega of vriendin die met fysieke of seksuele agressie te maken heeft gehad,” zegt Slaughter.

De auteur, van wie wereldwijd zo’n 50 miljoen boeken over de toonbank gingen, zoomt vanuit haar werkkamer in Atlanta, Georgia. Daar zit ze voor een kast enkel gevuld met vertalingen van eigen werk. “Tijdens corona begon ik mensen te beoordelen op hun interieur dat in beeld kwam. Ik had een kale muur. Dat is niks natuurlijk, dus ik dacht: ik laat een kast op maat maken.” Ook haar 23ste boek, Na die nacht, staat er al in.

Deze thriller draait opnieuw om het verloofde koningskoppel Sara Linton en Will Trent. Zij is een succesvol arts, hij een agent die nooit opgeeft. Lintons leven werd vijftien jaar geleden volledig ontwricht nadat een avondje uit in een gewelddadige aanval was geëindigd. Met veel moeite slaagde zij erin dat trauma achter zich te laten. Tot ze tijdens een nachtdienst de zwaargewonde Dani Cooper treft, met letsel dat akelig veel overeenkomsten vertoont met dat van haarzelf destijds. Terwijl Linton alles in de strijd gooit om Cooper te redden, beseft ze dat het verleden geen voltooid verleden tijd is.

Tegen een golfbal slaan

“Ik schreef het verhaal net als mijn andere boeken in het huisje van vrienden bij het prachtige strand van Hilton Head, aan de Atlantische Oceaan. Daar kan ik fietsen of tegen een golfbal slaan als ik even niet meer weet hoe ik een scène precies op papier moet krijgen. Of ik ga douchen voor inspiratie. Ik noem die ruimte in de blokhut mijn moorddouche. Ik heb er al heel wat slachtpartijen bedacht. Ook bel ik met mijn uitgever om ideeën en vooral gevoelens over het verhaal te bespreken. Ik schrijf vaak vanuit emotie.”

De laatste tijd is Karin Slaughter boos, – ‘nee, woedend’ – over wat er in Amerika gebeurt, zegt ze. “Kijk naar wat er rondom abortus wordt besloten. Vrouwen die rechten verliezen, politici die willens en wetens wetten erdoorheen drukken en strooien met misinformatie. Mensen worden buitengesloten, boeken en gedichten verboden. Allemaal om terug te gaan naar het verleden, naar de tijd dat een witte, conservatieve elite de controle had. Ik kom heel vaak in Nederland en zie dat jullie ook worstelen met een maatschappij die verandert. Het is makkelijk om vrolijk en liberaal te zijn als iedereen denkt, oogt en praat als jij. Maar dat is allang niet meer zo.”

Joe Biden

Ze steekt haar voorliefde voor president Joe Biden niet onder stoelen of banken. Dat mensen grappen maken over ‘de bekendste bejaarde ter wereld’ maakt Slaughter niet uit. “Ik zou zelfs op zijn lijk stemmen, ik houd van hem. Ja, hij is niet zo erudiet als Obama en inderdaad: hij heeft een soort spraakgebrek. Maar hij krijgt dingen voor elkaar en daar draait het om. Insuline kostte diabetespatiënten 1500 dollar per maand, nu 35. Hij benoemt democratische rechters, zorgt voor extra huisvesting en ook belangrijk: hij zal mensen nooit pijn willen doen, in tegenstelling tot Trump.”

Slaughter lardeert haar thrillers al jaren met actuele thema’s en onderwerpen als armoede en geweld tegen vrouwen. Heeft ze het gevoel dat ze bijdraagt aan verandering? “Ik denk niet dat ik mannen kan veranderen die geen respect voor vrouwen hebben. Bovendien: tachtig procent van mijn lezers bestaat uit vrouwen. Maar als slechts één vrouw door mijn boek uit een giftige relatie stapt, heb ik mijn doel bereikt. Verder wil ik vooral discussie op gang brengen. Waarom het slachtoffer altijd de schuld geven bij huiselijk geweld of aanranding: wat had je aan? Waarom dronk je zoveel? Waarom was je op dat tijdstip daar? Het zijn ook vaak vrouwen die zulke dingen roepen. Shamen en blamen. Vrouwen zijn zelf hun ergste vijand.”

De filmwereld toont ook voorNa die nacht interesse. Slaughter vindt het opwindend om te zien hoe film- en tv-makers haar verhalen in beeld vertalen. ‘Ik vond de recente Netflixserie Pieces of her met Toni Collette in de hoofdrol prachtig. En ik heb genoten van de Will Trentreeks die nu loopt bij Disney+. Ik bemoei me niet met de totstandkoming van die series, ik zou het ook verschrikkelijk vinden als anderen wat over mijn verhaal roepen terwijl ik nog aan het schrijven ben. Maar ik vind het een eer als een fantastische actrice als Toni toch input van mij wil. Dan zie je dat mensen om mijn werk geven en daar doe je het voor.”