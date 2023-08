Thomas Thwaites leefde het bestaan van een geit, nu heeft hij in het Amstelpark een auto van wilgentakken gebouwd

Eerder bouwde hij een broodrooster uit het niets en leidde hij een tijdje het bestaan van een geit. In het Amstelpark heeft Thomas Thwaites nu een auto van takken gebouwd.

Het idee ontstond een jaar of vijf geleden. De Engelse ontwerper Thomas Thwaites (43) probeerde zijn dochter op de achterbank van de auto in de veiligheidsgordels te snoeren. Het was een terugkerende worsteling, want zijn dochter vond het ritueel verschrikkelijk. Misschien heeft ze wel een punt, dacht Thwaites. Vastgebonden worden in een donkere doos moet voor een kind instinctief geen pretje zijn.

Hij ging nadenken over auto’s. Over hoe een onschadelijke auto eruit zou kunnen zien, een auto waarin je geen veiligheidsgordels zou hoeven dragen, een auto die bijvoorbeeld helemaal uit ballonnen is opgebouwd, veilig voor inzittenden, maar ook voor anderen. Thwaites: “Dat zou heel cool zijn, maar hoe zit het dan met de materialen en technieken om die ballonnen te maken? Ik bedacht dat het probleem dan alleen maar verlegd wordt. Een onschadelijke auto zou eeuwig en altijd voor iedereen onschadelijk moeten zijn. Dan komen we dus in een onmogelijk gebied.”

En dat gebied, dat is nu juist Thwaites’ thuishaven. Hij bedacht eerder een aantal onmogelijke projecten, die op het eerste gezicht zelfs volstrekt idioot zijn. In al zijn werk confronteert hij de wensen van het individu met de gecompliceerde buitenwereld, waar de wetten van economie, wetenschap en technologie heersen.

Mens wordt geit

Thwaites werd bekend met een project waarvoor hij een broodrooster maakte. Dat kwam voort uit het idee dat we worden omringd door spullen waarvan de materialen oorspronkelijk diep in de grond zaten. We denken veel technologische kennis te hebben, maar wat heb je daaraan als je helemaal bij nul zou moeten beginnen? Zou het mogelijk zijn een broodrooster te maken door alle basismaterialen zelf te vinden? Thwaites dook onder andere een mijn in om ijzer te delven en ging op zoek naar een manier om plastic te maken.

Daarna kreeg hij internationaal veel aandacht voor Goatman: How I Took a Holiday from Being Human. Voor dit project kroop hij in de huid van een geit. Thwaites ontwierp een prothese waarmee hij naar de Zwitserse Alpen ging om tussen de geiten te leven. “Het leven is ingewikkeld en deprimerend dus ik bedacht dat het goed zou zijn om tijdens een vakantie even een geit te zijn.” Thwaites sprak met verschillende experts en kwam uiteindelijk bij een sjamaan in Kopenhagen. “Ik wilde aanvankelijk een olifant worden. Ik had ook al fondsen gevonden om een olifant te worden. Maar ik kwam erachter dat het leven van een olifant ook heel gecompliceerd is, met families en het besef van leven en dood. Juist de dingen waaraan ik wilde ontsnappen. Dus ik had het geld bij elkaar om een olifant te worden en toen wilde ik het niet meer.”

Thomas Thwaites: “Ik wilde een frame dat licht en sterk was. Een ontwerper aan de TU Delft kon een algoritme optimaliseren waardoor een structuur tevoorschijn kwam.” Beeld Marjolein Vinkenoog

De sjamaan raadde hem aan om een geit te worden. Met hulp van experts bouwde hij prothesen die nu ook op zijn tentoonstelling bij Zone2Source te zien zijn. Op verzoek bindt hij de hulpstukken weer om en wandelt hij als een geit om het Glazen Huis in het Amstelpark. In de Alpen ging dat een stuk lastiger, geeft Thwaites toe. “Heuvel op ging prima, maar naar beneden was een groot probleem.”

Rubber van paardenbloem

Terug naar de auto waar hij momenteel aan werkt. Die moest dus onschadelijk worden: voor de mensen die erin zitten, maar ook voor anderen. En voor de wereld. Thwaites herkende de dilemma’s waarmee hedendaagse ontwerpers worstelen. Ze willen alleen dingen maken die wereld beter maken. “Het moet groen, duurzaam, maar ondertussen zijn de krantenkoppen steeds beangstigender. Dus wat moet je met een onschadelijke auto?”

Het werd een auto die gemaakt is van wilgentakken en bamboe. De banden zijn nog gewoon van rubber. Eigenlijk wilde Thwaites banden laten maken van rubber dat afkomstig is van paardenbloemen. Dat proces bevindt zich nog in een experimentele fase en was voor de auto niet haalbaar. “Om heel eerlijk te zijn maak ik eerst het object en daarna ga ik pas onderzoek doen.”

Toch heeft hij voor het skelet van de auto van tevoren hulp gehad van diverse experts. Hij ging op bezoek bij een maker van ouderwetse karren en een mandenvlechter. Jun Wu, industrieel ontwerper in computational design aan de TU Delft, bedacht op basis van een aantal criteria hoe het skelet van de takkenauto eruit zou kunnen zien.

“Ik wilde een frame dat licht en sterk was. Hij kon een algoritme optimaliseren waardoor een structuur tevoorschijn kwam.” Maar toen Thwaites aan de slag ging, besefte hij dat de vorm te ingewikkeld was voor een constructie van wilgentenen.

Grondboor

Echt onschadelijk wordt de auto nooit, realiseerde Thwaties zich ook tijdens het bouwen. “Er is een kans dat technologie ons gaat helpen overleven, maar de 19de-eeuwse econoom Wiliam Stanley Jevons wees al op een paradox. Als stoommachines efficiënter worden, gebruiken we niet minder energie, er komen gewoon meer stoommachines bij. Dat gebeurt nu ook met leds. Die gebruiken heel weinig energie, maar vervolgens gaan we hele gebouwen behangen met leds.”

Er kwam ook een compromis: Twaites kocht een paar elektrische grondboren. De motoren daarvan worden nu gebruikt om de auto voort te bewegen. Die werken goed, bleek tijdens een testrit in het Amstelpark. Thwaites doorliep een aantal proeven. Uiteraard werd zijn dochter in de auto gezet. Dat lukte zonder huilen, al is het meisje nu een paar jaar ouder. Hij kon er zelf ook in zitten zonder erdoor te zakken. Thwaites liet zichzelf overrijden door zijn eigen auto. Ging ook goed.

Ten slotte werden de motoren gemonteerd en bleek de auto in staat om een stukje te rijden. Sturen kan de auto nog niet. “Dat is echt heel ingewikkeld. Dat is een volgende fase.

Thomas Thwaites, Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, Zone2Source, Het Glazen Huis, Amstelpark, t/m 10/9