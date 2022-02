Thom Yorke treedt op in Paradiso met ‘superband’ The Smile

Thom Yorke is een van de meeste gerespecteerde popmusici van de afgelopen decennia. Beeld Getty Images

The Smile bestaat, naast Yorke, uit Radioheadgitarist Jonny Greenwood, en Tom Skinner, drummer van de band Sons of Kemet. De band bracht onlangs twee singles uit en gaf afgelopen weekend drie liveshows in Londen die online live te zien waren. De eerste keer dat The Smile van zich liet horen was afgelopen zomer, tijdens een livestream van het Glastonbury Festival.

Het is niet de eerste keer dat Thom Yorke, een van de meeste gerespecteerde popmusici van de afgelopen decennia, optreedt in een betrekkelijk kleine zaal in Amsterdam: in 2018 gaf hij een soloconcert in Carré. Met gelegenheidsformatie Atoms for Peace (met Flea van Red Hot Chili Peppers) stond hij in 2013 in de Heineken Music Hall (inmiddels AFAS Live).

Kaarten voor het concert zijn vanaf 4 februari te koop.