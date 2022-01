Thierry Mugler (1948-2022) maakte van elke modeshow totaaltheater

Zondag overleed Thierry Mugler, de Franse couturier die van vrouwen cartooneske superheldinnen maakte in loeistrak latex. Alles wat hij creëerde was groots: zijn shows, videoclips en fotoshoots. Ooit liet hij Naomi Campbell touwtjespringen en twee apen het touw vasthouden.

Met een zwart vierkant op zijn Instagramaccount maakte zijn team zondagavond bekend dat Monsieur Manfred Thierry Mugler was overleden. Hij werd slechts 73 jaar. De couturier zou een natuurlijke dood zijn gestorven.

Met zijn uitgesproken silhouetten en door sciencefiction geïnspireerde ontwerpen, immer voorzien van een stevige fetisjistische saus, drukte Mugler (hij noemde zich toen nog Thierry) met name in de hedonistische jaren tachtig en negentig zijn stempel op de modewereld. Tijdens zijn uitzinnige shows flirtten modellen als Linda Evangelista en Susanne Bartsch (de nachtkoningin van New York) als uitdagende stoeipoezen met het publiek. De suikerspinkapsels en roze pvc-pruiken waren een vette knipoog naar Barbie, maar wel één die van sm hield.

Naomi Campbell in de jaren negentig, in een creatie van Mugler. Beeld WireImage

Jurk met geïntegreerde piercings

Zijn extravagante outfits noemde hij een ode aan het lichaam. Neem een beige minijurk met geïntegreerde piercings, waaronder de beruchte prinsal­bert­pier­cing. Maar ook klassiekere ontwerpen als een fluwelen jasje met maxirok, een variant op Diors beroemde New Look, met een verrassing aan de achterzijde: een derrière decolleté. Achter zijn succes ging een uitmuntend atelier schuil dat dure couturematerialen moeiteloos combineerde met rubber, pvc, siliconen en metaal.

Toen de aidspandemie politiek strijdtoneel was geworden, was Mugler een van de weinige modeontwerpers die zeer expliciet met zijn homoseksualiteit durfde te spelen. Als entertainer pur sang maakte hij van elke modeshow totaaltheater. Tijdens zijn twintigjarigjubileumshow in 1995 in het Parijse Cirque d’Hiver stond model Amber Valletta te midden van gogodansers te bumpen met James Brown en Jerry Hall. Maar eerst was het publiek opgewarmd met een striptease door Patty Hearst.

Mierenpakken in oranjerood lakleer

De Fransman geloofde niet in zoiets als ‘natuurlijke mode’. Het was óf geheel naakt, óf alle middelen aanwenden om de natuur te veranderen. Meest extreme voorbeeld daarvan was zijn ‘Les Insects’-collectie uit 1997 met spectaculaire mierenpakken in oranjerood lakleer.

Thierry Mugler werd geboren in Straatsburg als zoon van een arts en een moeder die ‘een kunstenaar en diva’ was. Naar zijn zeggen een liefdeloos gezin, en ‘een façade van hypocrisie’.

Geluk vond hij in balletles, op zijn veertiende kreeg hij een contract bij de Ballet de l’Opéra National du Rhin, waarna hij zes jaar met het Zwanenmeer door Europa trok. De stap naar mode volgde doordat hij veel complimenten kreeg over zijn uiterlijk. Al snel kocht Ivana Trump, de eerste vrouw van Donald, zijn powermantelpakken, liefst in twaalf kleuren tegelijk. ­George Michael droeg uitsluitend Mugler en vroeg hem zijn iconische videoclip Too Funky (1990) te regisseren.

Voor zijn campagnes hanteerde Mugler als zelfbenoemde ‘maniakale controlfreak’ vaak zelf de camera. Frans Ankoné, voormalig fashion director van Avenue en The New York Times, maakte diverse reizen met de onbevreesde Mugler. Zo fotografeerden ze modellen Anna Bayle en Claude Heidemeyer in 1987 op Groenland staand op kleine, drijvende ijsschotsen. Later zetten ze een model op het Chryslerbuilding in New York. Mugler hing er op de 77ste verdieping met camera uit het raam, terwijl een assistent zijn benen vasthield. Ooit liet hij Naomi Campbell touwtjespringen, waarbij twee apen het touw vasthielden.

Superheld

Als gevolg van economische misère en de opkomst van fast fashion trok cosmeticafabrikant en eigenaar Clarins in 2003 de stekker uit het modehuis. Mugler verdween van de radar. Toen hij in 2019 zijn comeback maakte, zijn naam gewijzigd in Manfred, bleek hij onherkenbaar: een bodybuilderslichaam en drastische plastische chirurgie aan zijn gezicht. Het resultaat van diverse ongelukken, zo zei hij, waarvan één in de sportschool zijn neus had vernietigd. Mugler besloot van de vele operaties ‘fun’ te maken. “Ik heb zo veel in mijn leven gedaan, zo veel gevochten, ik ben een superheld, dus is het normaal dat ik daar ook het gezicht bij heb,” zei hij tegen Interview Magazine. Op de begeleidende foto’s poseerde hij naakt met een sok over zijn geslachtsdeel.

Twee jaar geleden was zijn veelzijdigheid te zien op de tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime in Kunsthal Rotterdam. 150 outfits, waaronder ook de toneelkostuums die hij in 1985 maakte voor Shakespeare’s Macbeth uitgevoerd door de Comédie Française. Naast bühnekleding voor David Bowie, Lady Gaga en Beyoncé was uiteraard ook de zogenoemde ‘natte jurk’ present, die Kim Kardashian West in 2019 droeg naar het Met Gala.

Kylie Jenner, Kim Kardashian West en Kendall Jenner op het Met Gala, 2019. De jurk van Kardashian is van Mugler. Beeld Getty Images for The Met Museum/

Tijdens de jaren dat Mugler ‘onzichtbaar’ was geweest, regisseerde hij onder meer neoburleske shows als de Mugler Follies in Parijs, en was hij creator van Zumanity, een Cirque du Soleil-show die een groot succes was in Las Vegas tot in 2020 de theaters dichtgingen. Tussendoor woonde hij nog een tijdje anoniem op een woonboot in Amsterdam.

Manfred Thierry Mugler laat een spectaculair archief na van rond de zevenduizend stuks en Angel, al meer dan twintig jaar één van ’s werelds bestverkochte parfums.