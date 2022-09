Theu Boermans, regisseur van Zee van tijd: ‘Ik ben er nooit op uit tranen te trekken’

Regisseur Theu Boermans: ‘Ik houd van verhalen over het noodlot.’ Beeld Samuel van Leeuwen

Het is niet dat Theu Boermans na 1000 Rosen uit 1994, goed voor drie Gouden Kalveren, geen film meer wilde maken. “Integendeel. Ik ondernam talloze pogingen, maar alles sneuvelde.” Heel diep gaat de 72-jarige acteur, theatermaker en cineast niet in op de redenen waaróm het maar niet lukte. “Het was frustrerend.” Daar houdt hij het bij.

Boermans is het levende bewijs dat een prijswinnend filmsucces in Nederland allesbehalve een vrijkaart is naar een volgend project en een flinke zak geld. Publieke Werken (2015) ging naar regisseur Joram Lürsen, Kenau (2014) naar Maarten Treurniet, een beoogde samenwerking met producent Matthijs van Heijningen (Gijsbrecht van Aemstel naar het toneelstuk van Joost van den Vondel) bleek ‘financieel te groot’ en andere ondernemingen werden afgeschoten door het Nederlands Filmfonds. “Aan mij lag het niet,” klinkt het nog berustend.

Gewetensvol proces

Van stilzitten was geen sprake. Naast talloze artistieke producties voor het theatergezelschap De Trust en het Haagse Nationale Toneel, stond hij ook aan de wieg van de niet meer weg te denken Soldaat van Oranje-musical en een groots opgezette voorstelling over Anne Frank (waarvoor een compleet theater uit de grond werd gestampt om een deel van Het Achterhuis op ware grootte na te bouwen).

Of het moeilijk was na bijna drie decennia weer een film te draaien? Nuchter: “Nee hoor, helemaal niet. Het was een heel gewetensvol proces dat op alle fronten goed verliep.” Uitdagender was de thematiek. Zee van tijd, losjes gebaseerd op een waargebeurd verhaal, gaat over het stel Johanna en Lucas (gespeeld door Sallie Harmsen en Reinout Scholten van Aschat) dat in de jaren achtig tijdens een zeiltocht hun vijfjarige zoontje verliest. De relatie houdt vervolgens geen stand. Pas vele jaren later treffen ze elkaar weer (dan gespeeld door Elsie de Brauw en Reinouts vader Gijs Scholten van Aschat) wanneer Lucas zijn verdriet heeft omgezet in een muzikale dansvoorstelling.

Waarom lukte dit project wél en wat trok u zo aan?

“Ik werd gevraagd door productiehuis Kaap Holland. En dit scenario stelt wezenlijke vragen die mij boeien. Het verliezen van een kind is het ergste wat er is. Ik ben gefascineerd in de menselijke veerkracht wanneer zoiets ingrijpends gebeurt. Hoe verwerk je dat zowel individueel als samen? In veel gevallen gaat dat dus niet. Je herinnert elkaar constant aan het drama. Hoe weerbarstig is dan de liefde? Deze film gaat niet alleen over de dood. Het is juist een ode aan het leven.”

Lucas probeert tegen wil en dank de draad van het leven weer op te pakken en weigert daarbij professionele hulp. Johanna blijft schimmen van hun zoontje zien en bezoekt wél een psycholoog. De vraag waar ík mee achterbleef was: in hoeverre zijn dat filmclichés of toch ook biologisch bepaalde manieren waarop mannen en vrouwen met rouw omgaan?

“Ik vind het heel gevaarlijk te generaliseren, maar ik geloof wel dat de fysieke band van de moeder met het kind groter is. Zij verdwijnt sneller in de duisternis, hij is geneigd het meer te verdringen. In dit geval is Lucas ook kapitein van het schip, zowel letterlijk als figuurlijk. Er is dat ontembare verantwoordelijkheidsgevoel. Hij wil niet ook háár verliezen. Maar nogmaals, het is lastig daar in de algemeenheid uitspraken over te doen. Dit durf ik wél te stellen: kinderen zijn soms de zin van een relatie. Dat hoeft het niet te zijn, maar dat gebeurt wel vaak. De liefde tussen volwassenen is iets egocentrisch, de liefde voor je kind is anders. Dat is iets groters dan jezelf. Het gevaar is dat een trauma zelden synchroon loopt met dat van je partner en je dus geneigd bent terug te vallen op jezelf.”

Was er contact met de echte ouders op wie dit scenario werd gebaseerd en hoe verliep dat?

“Vooral scenariste Marieke van der Pol had veel contact met ze. Gelukkig begrepen ze dat je keuzes maakt die niet stroken met hun verhaal. Ik zag ze zelf enkele malen en heb toen vooral veel gekeken. Hoe ze nu zijn vergeleken met de oude foto’s en videobeelden waarin je ze nog ziet met hun zoontje. Dat hielp me enorm in het regisseren van mijn acteurs. Het verdriet en toch die veerkracht. Heel inzichtelijk en inspirerend.”

Waar zat hem de moeilijkheidsgraad van het regisseren?

“Het is een delicaat onderwerp met veel valkuilen. Je kan makkelijk afglijden naar het theatrale en sentimentele. De nuance behouden, dat was de belangrijkste opdracht voor mezelf.”

U heeft het over ‘het theatrale’, dat is toch de wereld waarin u de afgelopen jaren opereerde. Dat moest u volledig loslaten?

“Wat ik kon meenemen is de focus op acteursregie, daar deed ik veel ervaring mee op in het theater. Het medium film vraagt alleen om meer geloofwaardigheid. En bij toneel is taal meer op de voorgrond. Je bent er beperkt in je beeld en zoekt daarin meer de abstractie op. Bij film is beeld juist de drager van betekenis.”

De Nederlandse film heeft geen lange traditie in dergelijk zwaar drama. In hoeverre pakte u zo’n verhaal ook bewust beet?

“Ik houd van verhalen over het noodlot, wat die Griekse tragedies ook bevatten. Ik ben me verder niet zo bewust van het signatuur van de Nederlandse film. Maar met meer eigenzinnigheid zouden we wel geholpen zijn. Hoe minder veilig, hoe beter. Zee van tijd probeert wel een cross-over te zijn tussen een arthouseproductie en een publieksfilm.”

U deelt dat publiek wel een emotionele dreun uit...

“Ik heb geprobeerd het zo draaglijk mogelijk te maken, echt. Met een einde – ik wil niets verklappen natuurlijk – dat wat hoop biedt. Ik ben ook nooit uit op tranen trekken, absoluut niet zelfs. Als het mensen ontroert, komt dat hopelijk doordat ze onderkennen wat voor gevecht deze mensen moesten en nog steeds moeten leveren.”

Zee van tijd draait niet alleen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht, ook in talloze andere steden. De landelijke première is op 13 oktober.