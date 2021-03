Therapeutische zoektocht: is mijn vader de man die Palme vermoordde?

Signe Zeilich-Jensen met haar vader. Beeld vpro

Sindsdien heeft de politie meer dan 10.000 getuigen gehoord, hebben 134 mensen zichzelf als dader gemeld, maar werd de moord niet opgelost. Totdat het Zweedse Openbaar Ministerie vorig jaar juni ene Stig Engström, alias de Skandiaman, aanwees als moordenaar. Maar tot een veroordeling kwam het niet; Engström, een fel tegenstander van de linkse Palme, maakte in de zomer van 2020 een einde aan zijn leven.

Kort voor de bekendmaking van het OM kreeg de Zweedse-Nederlandse Signe Zeilich-Jensen een messengerbericht van een onbekende; het gerucht ging dat haar vader Leif Zeilich-Jensen Olof Palme heeft vermoord. Of ze iets wist van een pistool dat was gevonden?

Het is het begin van een curieuze speurtocht. Nadat Zeilich-Jensen in voice-over heeft verteld dat ze meer dan dertig jaar geleden naar Nederland verhuisde omdat ze genoeg had van de grote verhalen van haar vader en opgelucht was toen hij een paar jaar later overleed, vindt ze met een paar muisklikken een item waarin de tweede vrouw van haar vader beweert dat Leif inderdaad de moordenaar is. Dat het een soort Café Weltschmerz-achtig internetkanaal is, vertelt ze er niet bij. Zeilich-Jensens moeder vindt het ook lachwekkend. ‘Hij kon mij niet eens vermoorden; hij heeft twee keer geprobeerd mij te vermoorden – dat weet je.’

Het schreeuwt om nadere uitleg, maar Zeilich-Jensen (die in het dagelijks leven filmconsulent bij het Filmfonds is) gaat er niet op in. Samen met haar man Niek Koppen – regisseur en -producent van documentaires als De slag in de Javazee en De keuken van Kok – zoekt ze familieleden en relaties van haar vader op in Scandinavië en toetst ze de meest vreemde samenzweringstheorieën bij een amateuronderzoeker, die al jaren met de zaak bezig is.

Nieuwe, relevante inzichten over de Zaak Palme levert het niet op – het zou wel heel bijzonder zijn als Zeilich-Jensen cum suis met een paar muisklikken en wat familiebezoekjes meer zou bereiken dan een enorme politiemacht in 35 jaar. Maar Palme, pappa en ik is wél een vermakelijke therapeutische zoektocht, die terecht eindigt met een vraag: Wat weet je eigenlijk van een ander?

