Theo zonder Thea was spannender dan Carlo met Irene

Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo’s, NPO 3.

Radio-dj Sander Lantinga vormt al jaren een radioduo met Coen Swijnenberg. “Door als duo samen te werken zijn we veel succesvoller geworden,” zegt Lantinga. Hij mag nu zijn fascinatie voor duo’s ventileren in Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo’s. De eerste aflevering draaide gisteren om legendarische tv-duo’s.

Zoals Irene Moors en Carlo Boszhard, die bijna dertig jaar samenwerken. Eerst met Telekids, later met Live4You, en ten slotte met De TV Kantine. Ruzie hadden ze nooit, beweerde Boszhard: “We hebben wel eens meningsverschillen maar kunnen er altijd over praten.”

Fijn voor hen, maar minder interessant voor de tv-kijker. Nee, dan Arjan Ederveen en Tosca Niterink, die de bedenkers waren van legendarische programma’s als Theo en Thea, Kreatief met Kurk en Borreltijd. Daarna was de koek op, vertelde Ederveen: door haar drugsverslaving deed Niterink haar werk niet meer goed en wilde ze ook niet verder met Ederveen. “Natuurlijk heb ik haar gehaat,” gaf Ederveen toe. “Ik ben twee jaar echt boos geweest.”

Over haar drugsverslaving wilde hij het niet hebben en Niterink zelf wilde helemaal niet worden geïnterviewd. Ederveen wilde zelfs de beroemde Theo en Thea-tandjes niet indoen “Want dan ben ik meteen Theo en dat doe ik niet meer.”

Zo kwam er maar anderhalf tv-duo aan het woord, maar Ederveen zonder Niterink maakte het programma wel spannender.

Dat gold niet voor het item waarin Lantinga zich probeerde te meten met legendarische duo’s door het duo De Klusjesmannen nog eens dunnetjes over te doen op de Zaanse Schans. Lips had even gemist dat dit ooit een komisch duo was, maar daar was hij niet rouwig om: zelden hoorde hij zo’n pijnlijk onleuke parade aan melige woordspelingen voorbijkomen.

