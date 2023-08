Theo Maassens bulderlach bracht Khadija Arib duidelijk van haar à propos

Khadija Arib in Zomergasten. Beeld VPRO

‘Waarom lach je?’ Kadija Arib keek Theo Maassen stomverbaasd aan. Arib had daarvoor uitvoerig betoogd dat ze zich nooit had misdragen als Kamervoorzitter, dat haar niks te verwijten viel, dat ze slachtoffer was van een vuile fluistercampagne. Maassen slaakte plotseling een bulderlach, hij vond het onbedaarlijk grappig dat iemand zo vol overtuiging haar eigen goedheid kon benadrukken. Kon ze niet gewoon toegeven dat ze, zoals ieder mens, ook onaangename kanten heeft?

Het was een meesterlijk moment, waar Maassen meer dan twee uur naar had toegewerkt en dat Arib duidelijk van haar à propos bracht. Daarvoor was ze heer en meester over het gesprek geweest. Ze vertelde indringende verhalen over haar komst naar Nederland als 15-jarig meisje, en over hoe de eerste generatie immigranten uit Marokko hier hun weg moesten vinden. Er waren fraaie fragmenten uit Hello Goodbye, van Annie M.G. Schmidt en Ischa Meijer, en uit de film The Father, die aansloot bij de droevige situatie van haar dementerende moeder.

Als het over politiek ging bleef Arib aanvankelijk afhoudend. Haar oogopslag veranderde dan, ze kreeg een serieuze frons. Gevraagd of ze nog lid was van de PvdA, antwoordde ze zuchtend ja. En over een eventuele terugkeer in de politiek: “Ik heb het eigenlijk afgesloten.”

Maar toen eindelijk, het was inmiddels bijna half elf, het onderzoek naar haar gedrag als Kamervoorzitter ter sprake kwam, toonde Arib zich de straatvechter. Ze beschuldigde haar opvolger Vera Bergkamp, zij was de kwade genius geweest. Daar geloofde Maassen niks van: zoiets kon ze toch nooit alleen hebben gedaan? En welk motief zou ze hebben?

Arib gaf geen millimeter toe, hield bij hoog en bij laag vol dat ze nooit iets onoorbaars had gedaan en zei dat het naast Bergkamp ‘hoge ambtenaren’ waren die haar pootje hadden gelicht. Later zou ze zichzelf zelfs vergelijken met de slachtoffers van het toeslagenschandaal en de aardbevingen in Groningen.

“Iedereen is de held in zijn eigen verhaal,” hield Maassen haar voor. Zijn ontregelende lachbui, daar was een interviewer van Buitenhof, of welke andere talkshow dan ook, nooit mee weggekomen, en bewees waarom Maassen zo’n goeie Zomergastenpresentator is.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.