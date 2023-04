Theo Maassen nieuwe presentator Zomergasten

Theo Maassen. Beeld ANP / Arie Kievit

“Ik ben blij en trots dat ik de nieuwe presentator van VPRO Zomergasten ben,” vertelt Maassen. “Ik kijk uit naar de zes ontmoetingen en de voorbereidingen daarop. Ik ben gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis van iemands talent. Hoe heeft iemand zich ontwikkeld? Wat waren de obstakels? Is het talent, een kwestie van geluk, of pure monomanie het geheime ingrediënt dat maakt dat deze mensen zover komen? En wat heeft het iemand uiteindelijk gebracht?’”

Volgens Maassen zijn de gasten ‘mensen die per definitie excelleren in hun vak’. “Ik wil me laven aan de kennis en wijsheid die ze in de loop der jaren hebben vergaard. Ik wil ze proberen te begrijpen en een intermediair zijn tussen de gast in kwestie en de tv-kijker, zodat we ons gezamenlijk kunnen verwonderen over de onuitputtelijk fascinerende wereld waarin wij leven.”

Hoofdredacteur Sarah Sylbing van de VPRO, zegt ‘verheugd’ te zijn met Maassen als presentator. “Wij zochten naar een gesprekspartner met veel eigen inbreng, nieuwsgierigheid en improvisatietalent. Maassen staat bekend als cabaretier die de controverse niet schuwt, maar het waren de uitzonderlijke gesprekken met kunstenaars voor zijn eigen podcast waardoor hij in het vizier kwam als opvolger van Janine Abbring.”

Zomergasten zal dit jaar iedere zondagavond van 23 juli tot en met 27 augustus te zien zijn. In het programma worden al sinds 1988 iedere zomer spraakmakende gasten drie uur lang geïnterviewd aan de hand van televisiemomenten die bepalend zijn geweest in hun leven. Na de aflevering zal een door hun uitgekozen film te zien zijn.

Maassen won als cabaretier in 1990 het Cameretten festival en maakte sindsdien elf shows, waaronder de Oudejaarsconference van 2013. Hij won voor zijn voorstellingen de Prijs van de Kritiek (2006), de Prins Bernard Cultuurfonds Prijs (2006) en tweemaal de Poelifinario. Als acteur was hij te zien in films als New Kids Turbo, De bende van Oss, Het Geheim en Doodslag en in de tv-series Zeven kleine criminelen, Dunya & Desie, Waltz en Bestsellerboy. Ook presenteerde hij drie seizoenen het interviewprogramma 24 uur met... waarin hij 24 uur opgesloten zat in een huiskamer met een bekende Nederlander en die interviewde.

