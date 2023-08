Theo Maassen en Alida Dors gingen in Zomergasten de discussie aan die Nederland tot op het bot verdeelt

Theo Maassen en Alida Dors gingen precies de discussie aan die Nederland bij tijd en wijlen tot op het bot verdeelt. Beeld VPRO Zomergasten

Het gebeurt vrijwel nooit, maar soms voelt de drie uur die Zomergasten lang is, toch te kort. Tijdens de discussie over wit privilege die zich ontspon tussen Theo Maassen en theatermaker Alida Dors bijvoorbeeld. Of het daaraan gerelateerde debat over het Nederlandse slavernijverleden.

Het waren onderwerpen waarover de twee zichtbaar niet op een lijn zaten. In het eerste uur van de uitzending was Dors nogal spaarzaam geweest met woorden, maar hierover wilde ze graag met Maassen in debat. Ze nam het gesprek zelfs over. Stelde de interviewer vragen. Voelde hij zich schuldig over de Nederlandse rol in de slavernij? Hoe ervoer hij de aangeboden excuses?

Maassen – hij had recent moeten huilen van ontroering bij een choreografie van Dors en terstond besloten haar uit te nodigen – reageerde oprecht. Nee, dat schuldgevoel had hij als witte man niet. En herstelbetalingen leken hem geen goed idee. Dan was het bij nader inzien toch beter om ons een tijdje goed schuldig te gaan voelen. Of, zocht hij het in de hyperbool, waarom schopten we al die Amsterdammers de grachtengordel niet uit en gaven we de panden niet aan de inwoners van de Bijlmer?

Privilege

Dors was wel voor schadevergoeding, maar probeerde net als Maassen het meningsverschil niet uit te vergroten. Ze had de presentator eerder al streng toegesproken. “Theo, ik denk dat je praat vanuit privilege,” hield ze hem voor toen Maassen iets relativerends poogde in te brengen tegen Dors’ betoog dat zwarte mensen nog altijd met een achterstand aan het bestaan beginnen. Volgens Dors ligt daar een systeem van witte onderdrukking ten grondslag aan en is er een grondige herverdeling van de macht nodig.

Het was precies de discussie die Nederland bij tijd en wijlen tot op het bot verdeelt. Maassen nam het in zijn theatervoorstelling Situatie Gewijzigd uit 2019 nog op voor de witte man, die in zijn ogen ineens wel van erg veel zaken de schuld kreeg. Er was toch ook wel wat goed gegaan? Die uitdagende toon wilde hij tegenover Dors duidelijk niet aanslaan.

Enerzijds jammer, omdat de twee nu nét niet uitspraken wat ze werkelijk dachten, maar aan de andere kant ook hoopvol. Doordat de twee het zo hoffelijk met elkaar oneens waren, toonden ze hoe de verhitte twistgesprekken aan de Nederlandse borreltafels aangenaam zouden kunnen afkoelen.

