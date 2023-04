Theo Maassen die Zomergasten gaat presenteren: schande!

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: mogen Nick en Simon aan The Beatles komen, en mag Theo Maassen Zomergasten presenteren?

Er zijn nogal wat begrippen met een onduidelijke betekenis in het toch al zo ingewikkelde woke-debat. Eén daarvan is het begrip ‘woke-debat’ zelf, een ander is ‘culturele toe-eigening.’ In grote lijnen komt het erop neer dat een dominante groep elementen overneemt van een cultuur van een gemarginaliseerde groep, zonder hierbij het vereiste respect te betuigen.

De term waaide pas vijf jaar geleden over uit de VS, waardoor Joan Franka in 2012 nog met een indianentooi aan het Eurovisiesongfestival mee kon doen zonder dat er een haan naar kraaide, terwijl die arme Famke Louise op haar 17e opeens middelpunt werd van een felle cultuurstrijd, omdat ze, zich van geen kwaad bewust, in de clip van haar debuut Op me monnie met cornrows in een toko flessen Fernandez aan het leeggieten was.

Nick, Simon en The Beatles

En nu gaan Nick en Simon een televisieprogramma maken over The Beatles. Die aankondiging leidde tot verontwaardigde tweets en nuffige columns, tot op de voorpagina van de Volkskrant. Dat Nick en Simon eerder programma’s maakten over ABBA en Simon en Garfunkel was tot daar en toe – op ABBA wordt nog steeds een beetje neergekeken en Simon en Garfunkel blijven toch twee zijige nerds – maar van de heilig verklaarde Beatles blijf je af met je vette Volendamse palingvingers, was de strekking.

Was hier ook sprake van culturele toe-eigening? Dan moet eerst bepaald worden wie hier de dominante en wie de gemarginaliseerde groep is. The Beatles wordt doorgaans geschaard onder hoge cultuur. Muziek om, Gijs Groenteman aanhalend, ‘lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten’. Nick en Simon zijn exponenten van ‘volkse’ en dus de lage cultuur. Maar kijkend naar Hilversumse machtsverhoudingen is Volendam inmiddels een stuk dominanter dan Watergraafsmeer, dus gaat de culturele toe-eigeningsvlieger dan niet toch op? Nemen Nick en Simon iets over van een groep die in de verdrukking zit? Hebben de cultuursnobs een punt?

Donny Hathaway

Een beetje muf is het natuurlijk wel, klagen over de hoi polloi die er vandoor zou gaan met jouw goede smaak. Theo Maassen die Zomergasten gaat presenteren: schande! Eus die een boekenprogramma krijgt: stom! Ooit wilde Gordon een album maken met covers van Donny Hathaway, een zanger met een bijna goddelijke status onder soulfans. Die startten een petitie om hun afschuw kenbaar te maken, waarna Gordon afzag van zijn plan.

Overigens was het Donny Hathaway die zich naar lieve lust nummers van anderen toe-eigende, met een tamelijk drakerige versie van The Beatles’ Yesterday als meest sprekende voorbeeld. Dat The Beatles in hun vroege jaren schaamteloos de muziek van zwarte artiesten als Little Richard en Chuck Berry coverden is hen nooit echt nagedragen, terwijl dat toch echt een schoolvoorbeeld was van culturele toe-eigening. Maar in de jaren zestig was er dan ook nog geen woke-debat.