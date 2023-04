Theatervoorstelling over de vrouw die Rembrandt aanklaagde: ‘Ze is een heldin’

Julika Marijn in 'In de schaduw van Rembrandt'. Beeld Hessel Stuut

Wie was Geertje Dircx ook alweer?

“De onbekende tweede vrouw van Rembrandt. De meeste mensen kennen Saskia van Uylenburgh en Hendrickje Stoffels wel. Geertje Dircx zat tussen hen in. Zij was het kindermeisje van Rembrandts zoon Titus. Maar als Hendrickje in Rembrandts leven komt, wordt Dircx het huis uit gezet en naar het Spinhuis gestuurd. Terwijl zij jarenlang zijn kind heeft verzorgd, het bed met hem heeft gedeeld en het huishouden regelde.”

“Haar verhaal is onderbelicht. En verder is er over Geertje Dircx niet veel bekend. We weten dat ze in Edam is geboren, in Hoorn heeft gewoond als kindermeisje. Ze was niet een heel ontwikkelde vrouw, maar ze had wel de moed om naar de grote stad te trekken en voor Rembrandt te werken.”

“Toen ze naar het Spinhuis werd gestuurd, had ze ook de durf Rembrandt aan te klagen. Hij moest voor de huwelijkskrakeelkamer verschijnen, een rechtbank voor relatie- en familiezaken. Die rechtbank kon dwingen tot een huwelijk. Dat hebben ze niet gedaan, maar ze hebben haar wel een grotere toelage toegewezen. Toen ze na vijf jaar uit het tuchthuis kwam, klaagde ze hem weer aan. ik vind haar een heldin, maar ook een slachtoffer van de 17de eeuw.”

Waarom wilde u een voorstelling over haar maken?

“Ik had in coronatijd het boek Schilderslief van Simone van der Vlugt gelezen, dat gaat over Dircx. Het was echt een eyeopener. Toen ik nog op de theaterschool zat in de Jodenbreestraat, keek ik uit op het Rembrandthuis, maar van die hele Geertje Dircx wist ik niets af. Ik ben in die periode door Amsterdam gaan lopen en heb me ingebeeld dat het het Amsterdam van de 17de eeuw was.”

“Voor de voorstelling heb ik het boek van Simone weer losgelaten. Wat bleef hangen, was dat ik schrok van het verhaal, typisch zo'n mannenverhaal, een beetje MeToo-achtig. Er sprak een soort vrouwenpijn uit. In die tijd had je helemaal niets in te brengen. Als je geen kind had en je was niet getrouwd, maar je deelde wel het bed met een man, was je in de ogen van de kerk een hoer. Je was krankzinnig onbeschermd. Zo erg geen plek hebben, aan de kant gezet worden, dat resoneerde wel bij me. Het is een worstcasescenario dat kan gebeuren in je leven.”

“Ik speel Dircx, maar wilde er geen loodzware voorstelling van maken. Dus er zit ook wat sjeu in, onder meer met oud-Hollandse kinderliedjes. En er zijn prachtige visuals, waarin de schilderijen tot leven worden gewekt.”

U maakte eerder voorstellingen over Etty Hillesum, prinses Diana en Helene Kröller-Müller. Wat bindt hen?

“Ik denk dat het vooral vrouwen zijn die hun eigen stem vinden en een zekere kracht hebben. Daar ben ik door gefascineerd. Ik wil uiteindelijk ook de vrouwenemancipatie verder brengen: hoe meer vrouwenstemmen we horen, hoe beter.”

In de schaduw van Rembrandt, de herstory van Geertje Dircx, Kleine Komedie, 11/4.