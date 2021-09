Theaterspektakel Taste: theater met geuren en mentale manipulaties

Dragan Bakema speelt chef-kok Jonathan Kelvin in het theaterspektakel Taste.

Het knettert in het Amsteldome aan de Seineweg, op deze warme middag in augustus. Of liever: híj knettert. Acteur Dragan Bakema (41) repeteert sinds drie weken voor wat weleens de rol van zijn leven zou kunnen worden: die van een briljante driesterrenchef, wiens wereld ineenstort als hij zijn smaak verliest.

Hij speelt de puber die, waar leeftijdgenoten ‘hun pik ontdekken’, zijn tong ontdekt. Hoe smaakt hout, hoe smaakt aarde, alles stopt hij in zijn mond. Hij likt langs de bestekla, hapt in een theedoek – zijn hersenen een smaakcatalogus. “Ik ben Jonathan Kelvin, ik ben twaalf en ik ben smaak. Ik ben gelukt, dit is mijn missie hier op aarde. Mission accomplished.”

Hij speelt de chef die mengt en proeft, theedoek over de schouder geslingerd – tot hij zich snijdt aan de mixer, de professionele kokshandelingen nog niet tot in alle finesses onder de knie. “Wacht Ola,” zegt hij tegen regisseur Ola Mafaalani die zijn bloedende vinger wil bepleisteren. “Laat me dit uitspelen.” Spreekt zichzelf geconcentreerd toe: “Dit moet je heel erg pakken.”

Van de pagina’s afspatten

Hij staat weer op het toneel, eindelijk. “Dit is het eerste grote werk voor ons na de coronacrisis,” vertelt Bakema voorafgaand aan het eerste inkijkje dat wordt gegeven in het theaterspektakel Taste. “En ik heb heel wat stukken gedaan, maar zoiets als dit heb ik niet eerder meegemaakt.”

Taste begon als een idee van schrijver Michiel Stroink, over een chef-kok wie iets magisch overkomt: hij krijgt door het verlies van zijn smaak beschikking over veel meer andere zintuigen dan alleen smaak en kan mensen daardoor manipuleren.

Stroink: “Ik dacht: dit is niet per se een roman. Het moet zozeer van de pagina’s afspatten dat het niet op papier kan.” Hij zocht contact met Mafalaani. “Onbegrensd denken, besloten we. Wat heeft dit concept nodig om boven alles uit te stijgen?”

Chef-kok Jacob Jan Boerma sloot zich aan bij het team, voor de culinaire omlijsting (of zoals dat heet: ‘food concept’ met ‘high-end bites’ en de mogelijkheid van een driegangendiner vooraf voor een ‘totaalbeleving’). Producent Guirec van Slingelandt had met Soldaat van Oranje al groot gedacht en wilde nog wel een stap verder gaan. Voor wat hij een ‘unique global concept’ noemt heeft hij een meerjarenplan met in de toekomst ook andere grote namen in de rol van Jonathan Kelvin.

Met de toevoeging van Victor Mids en Oscar Verpoort van het tv-programma Mindf*ck voor de mentale manipulaties, geuren van de gerenommeerde ‘neus’ Mark Buxton, muziek van Joep Beving en de inzet van video- en geluidskunstenaars moet Taste tot in het uiterste zinne­nprikkelend worden. “Ik heb nu al 28 kippenvelmomentjes per dag,” zegt Stroink. “We willen zoveel emoties en zintuigen besturen; het klinkt misschien een beetje hoogdravend om dit avantgardetheater te noemen, maar dit is echt een gesamtkunstwerk.”

Robuchon

En het is Bakema die als eerste Jonathan Kelvin in alles draagt – hij moet zich niet alleen trainen in kokshandelingen en mindfucks, maar ook die lange monoloog stampen. Hij stuitert door het decor van keukens en catwalks, waar omheen het publiek in draaibare stoelen zit gegroepeerd voor de 360 gradenbeleving.

Gretig: “Volgende scène. Door naar Parijs, in de leer bij Robuchon.” Hij speelt de chef in wording, die met een aanbevelingsbrief op zak oefent wat hij tegen de grote meester zal zeggen. Het is te groot, te uitbundig, het moet kleiner. “Hou ’m dichtbij,” maant hij zichzelf, “de mensen moeten naar mij toe komen, ik niet naar hen.”

Dan projecties op de koepelwanden: een framboos die komt aanrollen en de zaal lijkt op te slokken; naakten, steeds geiler; gekreun, steeds indringender; een stuwende puls, een wc die wordt ondergekotst. Bakema laat de beelden over zich heen denderen, hier wordt de tenondergang van Jonathan Kelvin verbeeld. Veert dan op, voor dit eerste publiek, en zegt verzaligd: “Wat heb ik lang gewacht tot ik weer mocht spelen. En dan kom je terug met zo’n ding.”

Taste, try-outs vanaf 1 oktober, première 9 oktober in het Amsteldome. Meer informatie: tasteproductions.nl.