Theaters en podia ook weer open: ‘Het is gek om niet open te gaan, maar ook heel moeilijk om het wel te doen’

Mensen staan in de rij voor het Paradiso in Amsterdam, half november vorig jaar. Beeld ANP/ Ramon van Flymen

Het programma van Paradiso lijkt gevuld, maar achter de meeste concerten staat ‘afgelast’ of ‘uitgesteld’. Alain Clarke heeft zelf corona, internationale bands slaan Amsterdam nog even over. Ook bij De Kleine Komedie kwamen veel afzeggingen binnen. Sara Kroos gaat niet door, Wim Helsen komt later dan gepland en voor wat wel doorgaat moet een groot deel van de toeschouwers worden afgebeld omdat de zaal niet vol mag. En Richard Groenendijk laat het van het 'weegmoment’ afhangen of hij in Amstelveen optreedt.

Amsterdamse theaters en podia mogen weer open, maar met de nog geldende coronamaatregelen als de 1,5 meter, een derde van de zaal gevuld, een maximale aantal van 1250 bezoekers, sluitingstijd om 22.00 uur en de coronapas is theater- en concertbezoek nog verre van normaal. Voor veel artiesten en producenten is het niet rendabel om voor een zaal te staan waar slechts een derde van de stoelen bezet is. Bovendien voelt het niet hetzelfde.

Catch 22

Jörgen Tjon A Fong, directeur van De Kleine Komedie: “Sanne Wallis de Vries zei het goed. Een voorstelling bestaat bij de gratie van het contact tussen publiek en maker. De lach is heel belangrijk. De lach golft niet door de zaal met zo’n lage bezetting.”

De Kleine Komedie gaat wél open, maar het is ‘een catch-22’, zegt Tjon A Fong. “Het is gek om niet open te gaan, maar ook heel moeilijk om het wel te doen.”

In de zaal van De Kleine Komedie mogen slechts 130 van de 500 stoelen worden bezet, een deel van de toeschouwers van het al uitverkochte optreden van Wim Helsen moet worden afgebeld.

De meeste theaters laten het aan de artiesten zelf over om te beslissen of een voorstelling doorgaat. Geld is niet de enige overweging. “Je moet topfit zijn om een voorstelling te spelen,” zegt Tjon A Fong. “En je moet er klaar voor zijn: je kunt niet van de ene op de andere dag voor publiek staan.”

“Als een producent of artiest het wil, gaan wij ervoor zorgen dat het kan,” zegt Sophie Braam, woordvoerder van het Delamar Theater. “Soms kunnen we een voorstelling naar een grotere zaal verplaatsen, soms programmeren we een extra speelbeurt later in het jaar.”

Het neemt niet weg dat er toch grote producties worden afgelast, zoals die van Huub Stapel en de theatershow van podcast Man, man, man. Braam: “We willen voor grote uitverkochte voorstellingen niet ineens twee derde van het publiek afbellen.”

De poppen van de tribune

Voor grote zalen als de Ziggodome is er nog minder mogelijk. Niet alleen geldt een zaalbezetting van een derde, er geldt ook een maximum van 1250 bezoekers in totaal. In de Ziggodome passen 16.500 mensen. Directeur Danny Damman is zwaar teleurgesteld over de nog geldende maatregelen. “Geen enkel evenement bij ons is rendabel met 1250 mensen. Dan zouden kaartjes duizenden euro's moeten kosten. Dat gaat niet en dat willen we niet.”

Hij noemt de heropening ‘een dode mus’. “ Het enige positieve is dat we het EK zaalvoetbal in huis hebben en we weer echt publiek mogen ontvangen. Daardoor kunnen we de poppen van de tribunes halen. Maar verder is deze heropening een farce.”

Damman maakt zich er zorgen over of internationale artiesten Nederland nog wel weten te vinden. “Er is al zo lang onzekerheid en een internationale tour wordt ver van tevoren gepland. Ook als er meer mag over zes weken, kun je niet plotseling wel grote namen boeken.”

Ook bij Paradiso leeft die zorg. “Ik merk dat we nu al worden overgeslagen in Europese tournees," zegt woordvoerder Jurry Oortwijn. “Met 250 mensen publiek, zittend, dat beperkt enorm. Artiesten hebben daar geen zin meer in. Februari was al leeggelopen qua programmering, dat begint in maart ook te komen. We zien het helemaal wegvallen. Voor alle podia is dat zo zonde.”