Theaterrecensie: In de ‘Kroniek van een aangekondigde dood’ is het lang wachten op de moord

Beeld Jean van Lingen

Acteurs Robbie Wallin en Ferhat Kaplan staan met getrokken sabels voor het publiek. Kort na de huwelijksvoltrekking van hun zusje wordt zij ervan beschuldigd geen maagd meer te zijn. Het duo, witheet van woede, verplicht haar de naam te onthullen van de vuilak die dit op zijn geweten heeft.

Kroniek van een aangekondigde dood is onderdeel van theaterfestival Lieve Stad, en een productie van Theater Rast. Sinds de oprichting in 2000 maakt het gezelschap voorstellingen vanuit Turks-Nederlands DNA. Voor dit nieuwe stuk ligt de regie in handen van Celil Toksöz en is de tekst geschreven door Aron Goossens, die zich liet inspireren door het gelijknamige boek van Gabriël García Márquez en het werk van Samuell Beckett.

Het verhaal begint veelbelovend. Tien vrouwen van het reART Wereldmuziek Koor zingen een traditioneel lied. Gehuld in lange jurken dansen ze steeds dichter naar elkaar toe en sluiten de bruid in. Vervolgens zoomt het stuk in op uiteenlopende thematiek: van godsdienst, het patriarchaat en de keerzijde van tradities, tot eerwraak en vrouwenrechten. En dat is precies waar het wringt, want waarop leggen de makers nu precies de nadruk?

Wachtkamer

Hoewel hoofdrolspelers Wallin (de denker) en Ferhat (de zwijgzame leider) elkaar in de dialogen prima aanvullen, loopt de rest van het spel enigszins stroef. Actrice Pip Lieke Lucas neemt meerdere rollen op zich, wat vooral verwarring oplevert. Danser Wannes de Porro manoeuvreert zijn lijf in prachtige choreografieën (pirouettes en hoge sprongen) en vertolkt klootzak Santiago die zuslief te schande zet. Tijdens het gehele stuk spreekt hij geen woord, waardoor dans en spel weinig aan elkaar toevoegen.

Kroniek van een aangekondigde dood presenteert zich als een drama over eerwraak, maar komt naarmate het stuk vordert nauwelijks uit de verf. De tekstdichtheid, grotendeels overbodige dialogen (waaronder een uiterst misplaatste passage over vrouwensteniging) en herhaaldelijk ingelaste zangintermezzo’s maken de rit van 75 minuten vooral tot een wachtkamer. Zelfs de climax, de dood van Santiago (hè hè, hij wordt eindelijk neergestoken) is weinig spectaculair.

Festival Lieve Stad De zesde editie van festival Lieve Stad, een samenwerking tussen ITA en de Meervaart, biedt een tiendaags programma rondom theater, dans, muziek en performance. Absolute aanraders zijn Vecht van Likeminds (21 maart) en The story of Travis door Well Made Productions (25/26 maart).