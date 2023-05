Theatermaker Ferhat Kaplan maakt solo over alevitisme: ‘Ik leef niet naar de veertig regels’

Ferhat Kaplan. Beeld Lois Notebaart

Wat voor werk maak je?

“Ik maak documentair theater met een kritische blik op mezelf en op de maatschappij. Vaak is het autobiografisch, of gaat het over dingen die mij inspireren en die ik zelf heb meegemaakt. Soms interview ik mensen ter inspiratie.”

“Thema’s zijn ‘wat is thuis?’, ‘ergens bij horen’, ‘buitensluiten’ en ‘liefde en familie’. Dit is mijn eerste solo, dus dat vind ik heel erg spannend. Sadettin K, de stichting van theatermaker Sadettin Kirmiziyüz, heeft dit mogelijk gemaakt. Sadettin was een soort mentor, maar gaf me helemaal de ruimte.”

“De voorstelling Kind van het Licht is mijn eigen zoektocht naar de alevieten, de religieuze minderheid waartoe ik behoor. Onze mensen zijn veel met de natuur en de muziek bezig. Ik ben eerst onderzoek gaan doen in Turkije, waar ik spiritueel leiders sprak, maar waar ik er ook gauw achter kwam dat ik eigenlijk geen aleviet ben: ik leef niet naar de veertig regels die het alevitisme voorschrijft.”

“Het is een zeer filosofisch en humanistisch geloof en een religieuze stroming die vaak is vervolgd. Toch weten de alevieten de mens nog centraal te stellen. De hele solo speelt zich af in een rokersruimte van een club waarin ik een gesprek heb met mezelf.”

Wat betekent theater voor je?

“Een plek waar verhalen van de straat op een podium komen. Ik houd van het nieuwe, moderne theater, van niet vertelde verhalen. Dus liever niet wéér Shakespeare, maar juist verhalen die raken aan mijn persoonlijke leven.”

Wat inspireert je?

“De natuur, maar ook de drukte van de stad. Ik denk aan het beeld van twee bejaarden van kleur die elkaars hand vasthouden bij een bushokje. In de natuur zijn het de kleuren, de rust, de dingen die aan het groeien zijn.”

“Veel van mijn werk heb ik geschreven in Turkije. Daar, bij mijn familie tussen de bergen, onder de citroen- en sinaasappelbomen, gaat het schrijven bijna vanzelf. Dan heb ik de afleiding van de stad niet en kan ik naar de kern gaan.”

Met welke kunstenaars zou je willen werken?

“Ik kan nu allemaal coole namen noemen, zodat ík cool lijk, maar dat ga ik niet doen. Ik wil graag de namen noemen van Leila Sahir, Perla Vita Beerens, Bodil Sezen Matheeuwsen en Aramis Garcia Gonzalez. Ik heb al met deze mensen gewerkt, maar wil graag nóg een keer met ze werken. Zij weten allemaal op een mooie manier hedendaagse onderwerpen te representeren.”

“Sommigen zijn scenarist en in plaats van dat ze een jongen van kleur alleen crimineel maken, laten ze de interne struggle van die jongen zien. Ik voel me dan echt gezien en begrepen. Het is bijna therapie voor mij.”

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

“Ik zie mezelf over vijf jaar op streamingplatform Mubi, in een La Haine-achtige film. Mubi heeft alles wat mijn smaak is. In Nederland is het nog niet zo populair, maar het is heel groot. Theater wil ik ook blijven doen. Spelen in een voorstelling van Theater Oostpool bijvoorbeeld. En ik zou elk jaar wel een solo willen maken.”

Kind van het Licht speelt van 5 t/m 7 mei in De Sloot, op 11 mei in Zaal 3 in Den Haag en 17 mei in Theater Zuidplein, Rotterdam. Meer info: www.sadettink.nl